Secretaria de Saúde realiza ação em homenagem ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose - Diário do Vale

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa promoveu na manhã desta sexta-feira (24), uma tenda com ações e orientações sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O evento aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, e contou com aferição de pressão, explicação sobre a doença, formas de tratamento, entre outras medidas para a prevenção da enfermidade.

A coordenadora do Programa contra a Tuberculose, Hellen Martins Diniz, pontuou sobre a importância de divulgar a doença e alertar os seus riscos para a população. “Estivemos aqui nesse dia tão importante para desmistificar qualquer dúvida em relação à tuberculose. Muitas pessoas ainda acreditam que a doença não nos afeta nos dias de hoje e que não devemos tomar os devidos cuidados. Com isso, nosso papel é orientar sobre qualquer dúvida dessa enfermidade e oferecer todo o amparo necessário para o morador que quiser conhecer um pouco mais sobre o tema”, destacou Hellen.

O pneumologista do Programa de Controle à Tuberculose, Pedro Fagundes, alertou sobre os sintomas da doença. “Devemos chamar a atenção dos munícipes para mostrar a importância do tema. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, que é transmitida pelo contato direto através da tosse, da fala e do espirro. A pessoa que apresentar tosse recorrente em um intervalo de três semanas, suor noturno, febre, perda de apetite, cansaço e emagrecimento, deve procurar a unidade de saúde mais próxima. A atenção deve ser redobrada para as pessoas fumantes, alcoólatras e portadoras de HIV e doenças crônicas”, ressaltou o pneumologista, que também abordou sobre o tratamento.

“O tratamento é feito em um período de seis meses, com medicamentos específicos e oferecidos gratuitamente pelas redes de saúde. Para quem tomar os devidos cuidados e seguir corretamente o processo, a taxa de cura sobe para 97%”, acrescentou.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Ferreira, falou sobre as ações da tenda e as medidas tomadas na Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose, que começou na última segunda-feira (20). “Apesar de ser uma doença antiga, a tuberculose causa muitas mortes e ainda não tem a devida atenção nas mídias. A programação feita nesta semana serve também para mudar o olhar do profissional de saúde sobre a enfermidade e ajudar as pessoas a captar os sinaiss desde o início, prevenindo a piora. Seguimos nossos trabalhos de mobilização para os moradores e oferecendo todo o amparo possível”.

Tenda de combate e prevenção da dengue



Também durante esta sexta-feira, 24, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma tenda de conscientização contra a dengue no bairro Vila Coringa. A finalidade foi orientar as pessoas no combate e prevenção da doença.