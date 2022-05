Secretaria de Trabalho de Itatiaia realiza ação nas escolas da rede municipal

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 14:44 horas

Itatiaia- A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou uma ação voltada aos pais dos alunos da Escola Municipal Padre JoséWyrwinski, no bairro Vila Esperança, nesta segunda-feira (16).

De acordo com o secretário de Trabalho, Leonardo Coimbra, o objetivo é cadastrar os moradores, divulgar vagas e fazer um levantamento das demandas de cursos de capacitação.

– Nós divulgamos as vagas que temos na semana, e aproveitamos para atualizar nosso cadastro e ainda conversar com as pessoas para entender quais os cursos que devemos dar prioridade em trazer para o município – explicou.

Ainda de acordo com Leonardo, a ação passará por todas as unidades escolares da rede municipal, sendo a próxima, em Penedo.