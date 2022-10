Secretaria de Trabalho e Renda divulga 1.229 oportunidades de emprego em várias regiões do Estado do Rio

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 22:02 horas

Há vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 7.200,00

Rio – A captação de vagas realizada pela secretaria estadual de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em 1.229 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. A região Metropolitana é a que oferece mais oportunidades: 954, entre as quais 226 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para PcDs, destacam-se as 20 posições para assistente social, com salários de até R$ 6.000,00, 14 vagas para terapeuta ocupacional, com salários que podem chegar a R$ 7.200,00, e outras 19 para preparador físico, com salários de até R$ 4.800,00, todas no município do Rio de Janeiro.

Também na região Metropolitana existem boas posições para ampla concorrência, tais como 80 para auxiliar operacional de logística, com exigência de ensino médio completo e salários de até R$ 2.400,00, 100 para motorista de ônibus rodoviário, todas em Jacarepaguá. Estão disponíveis, ainda, 41 vagas para operador de telemarketing ativo na Penha e em Campo Grande. Também na Zona Oeste há uma vaga para chefe de serviços de limpeza, com exigência de ensino médio completo e remuneração de até R$ 2.400,00.

– Trabalho é um direito de todos e gerar empregos para que os cidadãos fluminenses tenham uma melhor qualidade de vida é uma das prioridades do nosso governo. Temos avançado significativamente na geração de novos postos de trabalho e vamos continuar investindo em políticas públicas para aumentar cada vez mais a empregabilidade em todas as regiões do Estado do Rio – afirmou o governador Cláudio Castro.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 116 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para eletricista e 28 para servente de obras, no centro de Valença. Já para a cidade de Paraty, na região da Costa Verde, estão sendo oferecidas três vagas para farmacêutico, sendo uma para PCD e duas para ampla concorrência, com salários que podem chegar a R$ 4.800,00.

Na região Serrana, as 156 oportunidades são para as cidades de Teresópolis e Petrópolis, entre elas cinco para porteiro, cinco para vigia e cinco para zelador, todas para atuar no centro de Petrópolis, com salários de até R$ 2.400,00. Em Teresópolis, existem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, sem escolaridade exigida.

Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.