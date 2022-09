Secretaria de Trabalho e Renda divulga 1.512 oportunidades de emprego em várias regiões do Estado do Rio

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 14:07 horas

Há vagas para diferentes níveis de escolaridade

Rio de Janeiro – A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 1.512 vagas nas regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. O total de vagas na região metropolitana do estado chega a 1.088, sendo 342 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD).

Para a região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 62 vagas para diferentes funções, incluindo 16 para auxiliar de logística e uma para operador de caldeira, ambas na cidade de Porto Real.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.