Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 2.300 vagas de emprego no Estado do Rio

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 17:41 horas

Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 6.000

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 2.359 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades, para todos os níveis de escolaridade, foram captadas em todo o Estado do Rio pelo aplicativo Mais Trabalho RJ e pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio e 58,7% delas não exigem experiência. Os salários anunciados na plataforma começam em R$ 1.000,00, para a vaga de consultor de vendas de seguros, e podem chegar a R$ 6.000 para gerente de vendas.

O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 1569 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro, entre elas 50 para motorista entregador, com salário de até R$ 2.000. Somente na capital, há 803 oportunidades; em Volta Redonda, 203; Barra Mansa, 88, e Niterói, 83. Dentre essas vagas, 145 são para trabalho itinerante e 70 em home Office. Há remunerações de R$ 550 para bolsa estágio de auxiliar administrativo, e de até R$ 1.070 para estagiário de engenharia civil.

A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 44 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir emprego. Mais de 7.000 candidatos já se inscreveram.

Já o Sine oferece, esta semana, 790 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio, com destaque para 20 vagas de padeiro, cujo salário pode chegar a dois mínimos (R$ 2.604). Na Metropolitana, há 640 chances, entre as quais 262 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, há 30 posições para empacotador na Barra da Tijuca, com ensino fundamental completo.

Há ainda, na região Metropolitana, 20 vagas para vendedor de serviços, em Realengo, na Zona Oeste. Os candidatos devem ter o ensino médio completo, mas não precisam de experiência. No Centro, há 15 vagas para motorista entregador, com exigência de ensino médio completo, experiência, e salário que pode chegar a dois mínimos.

No Médio Paraíba são oferecidas 60 vagas para diferentes funções, incluindo quatro para motorista carreteiro, em Itatiaia, e 20 para bombeiro civil, em Resende. Na Região Serrana, todas as 90 oportunidades captadas são para Teresópolis, entre as quais há oito para pedreiro, sem experiência exigida.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 98,6% das 790 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 1,1%. Quanto à escolaridade, mais de 58,2% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 47,6% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302) e 38% chegam a dois salários.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (aplicativo Mais Trabalho RJ e Sine), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.