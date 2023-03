Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 3.600 vagas de emprego no Estado do Rio - Diário do Vale

Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 3.600 vagas de emprego no Estado do Rio

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 16:30 horas

Há vagas para diferentes funções, com salários que podem chegar a R$ 5.000

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 3.635 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades, para todos os níveis de escolaridade, foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ, e grande parte está concentrada nos setores de serviços e hotelaria.

O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.591 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 1.459 oportunidades; em Volta Redonda, 253; Barra Mansa, 72 e Niterói, 51. Dentre essas vagas, existem 335 com trabalho itinerante e 182 em home office. Os salários anunciados na plataforma se iniciam em R$ 1.000,00, para a vaga de consultor de vendas de seguros, e podem chegar a R$ 5.000,00 para consultor comercial. A bolsa estágio para auxiliar administrativo oferece remuneração de R$ 550,00, e o estágio para engenheiro civil, até R$ 1.070.

No Sine, são 1.044 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 730 chances, entre as quais 199 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 10 posições para ajudante de carga e descarga para o bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste, com ensino fundamental completo. A vaga não pede experiência.

Também há 25 vagas para atendente de lanchonete para Tijuca, na Zona Norte, sendo necessário ter ensino médio completo. Destaque para a vaga de supervisor comercial para o bairro de Vista Alegre, também na Zona Norte, que exige ensino médio completo e experiência. O salário pode chegar a dois mínimos (R$ 3.906).

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 77 vagas para diferentes funções, incluindo 8 para auxiliar de linha de produção (PCD), para Barra do Piraí, e 20 para bombeiro civil, em Resende. Já na Região Serrana, todas as 237 oportunidades captadas são para Teresópolis, entre as quais há 8 para ajudante de motorista, que não exige experiência nem escolaridade.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 88,2% das 1.044 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 10,2%. Quanto à escolaridade, mais de 70% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 51,9% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302) e 36,5,2%, até dois salários.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.