Secretaria de Turismo comemora sucesso de show de Lady Gaga no Rio

Estado do Rio – O megashow da cantora Lady Gaga, realizado em Copacabana no último sábado (4), ainda repercute positivamente no turismo do Rio de Janeiro — e os resultados já são comemorados pela Secretaria de Estado de Turismo. O titular da pasta, Gustavo Tutuca, destacou o impacto direto na economia fluminense. “Os dados da pesquisa comprovam o que vimos nas ruas: o Rio de Janeiro está lotado de turistas e vive um momento único. Com planejamento, parcerias e uma política pública estruturada, estamos transformando o turismo do Rio de Janeiro e fomentando a economia em todo o estado”, comemorou.

Uma pesquisa divulgada pela empresa Zoox Smart Data, especializada em inteligência de dados, revelou que 96% do público avaliou a experiência como “excelente”, “muito boa” ou “boa” e 78,9% afirmou ter se sentido “muito seguro” ou “seguro” durante o evento — números que reforçam o sucesso das ações do Governo do Estado e a imagem do RJ como destino de grandes eventos internacionais.

Foram entrevistadas 7.957 mil pessoas, no dia 4 de maio, em estações do Metrô, nos aeroportos Rio Galeão e Santos Dumont, e na Rodoviária do Rio.

“Esse show representa mais do que entretenimento: é desenvolvimento, emprego e projeção internacional para o nosso estado. O sucesso do evento mostra que o Rio está preparado para receber o mundo com segurança, qualidade e infraestrutura”, declarou o governador Cláudio Castro.

Com investimento do Governo do Estado de R$ 15 milhões, o show atraiu mais de 2 milhões de pessoas para a orla de Copacabana, gerando intensa movimentação na rede hoteleira, nos transportes, no comércio e na gastronomia local. A ocupação média na capital chegou a 87%, com pico de 96% em Copacabana e Ipanema.

A Secretaria de Estado de Turismo projeta que os efeitos positivos devem continuar nos próximos meses, com o avanço do calendário de eventos na capital e no interior, com o fortalecimento da promoção do Rio de Janeiro no mercado nacional e internacional. Com mais de 744 mil visitantes estrangeiros apenas no primeiro trimestre, o estado já superou em 51% o crescimento no fluxo de turistas internacionais em relação a 2024, e segue firme rumo à meta estabelecida pela pasta, de chegar à marca de 1,8 milhão de turistas internacionais em 2025.