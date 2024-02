Secretaria de Turismo e Rodoviária do Rio inauguram Espaço de Apoio ao Turista #tônoRio

Rio de Janeiro – Uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), a TurisRio e a Rodoviária do Rio S/A vai promover os destinos do estado do Rio de Janeiro e todas as suas potencialidades. A partir desta sexta-feira (9), uma das principais portas de entrada de turistas do Rio de Janeiro abriu o novo Espaço de Apoio ao Turista #tônoRio, já em ritmo de Carnaval. A sala de 52 m2, localizada no setor de desembarque inferior, já está disponível, gratuitamente, para os turistas tirarem dúvidas e conhecerem opções de roteiros, atrativos, além da folheteria e artesanato das 12 regiões turísticas, que compõem o Estado.

No local, recepcionistas bilíngues tiram as dúvidas dos visitantes, que poderão conferir ainda as peças de artesãos, cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhos dos artífices estarão à venda em uma ação de fomento à atividade e geração de renda. Um painel de Led exibirá a programação musical do projeto Verão #tônoRio, em Copacabana, além da agenda de eventos e atrativos das diversas cidades do interior. O horário de funcionamento da Central é das 10h às 18h de segunda a domingo e ficará disponível até 9 de abril.

“A Central de Atendimento ao Turista abre a oportunidade de os viajantes conhecerem o Rio de Janeiro, além da capital e a possibilidade de apreciarem destinos de sol, praia, montanha, natureza e cultura, a apenas 3 horas de distância do Rio. A sala conta com recepcionistas que podem dar informações seguras sobre os destinos e ainda servir como espaço de exibição de peças dos artesãos cadastrados no Programa da Setur-RJ”, ressalta o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Para a diretora geral da concessionária que administra o terminal, Roberta Faria, a iniciativa contribuirá muito positivamente para a melhor experiência do turista e do passageiro ao chegar na cidade do Rio de Janeiro. “Esta parceria é muito importante. Além de representar mais um serviço de utilidade pública e de consolidação do turismo por ônibus, está em consonância com as melhorias que promovemos aos nossos passageiros e turistas na oferta de serviços de qualidade e de um receptivo de excelência”, destaca a executiva.

Na manhã desta sexta-feira (9), o subsecretário de Estado de Turismo, Nilo Sergio Felix, esteve no local, acompanhado da equipe técnica do Artesanato da Setur-RJ, para abertura das portas e rompimento da fita de inauguração. O Espaço abre oportunidades para representantes de municípios do interior e artesãos cadastrados no programa da Secretaria mostrarem suas técnicas e toda identidade cultural relacionada à cada cidade.

“Para receber os turistas e visitantes que vem ao Rio de Janeiro, estamos dando mais esse passo aqui na Rodoviária do Rio, que, aliás, está muito bem estruturada. Hoje, já recebemos vários turistas aqui, nesta iniciativa, que vem viabilizar e dar mais informações a quem nos visita com todo esse material disponível gratuitamente. Esta é mais uma oportunidade de destacarmos o interior do estado, suas regiões paradisíacas e todo o potencial turístico dos atrativos “, frisou Nilo Felix.

Carnaval, um dos períodos de maior movimentação no terminal – De acordo com a previsão estatística de movimentação de passageiros da Rodoviária do Rio, do dia 8 ao dia 19 de fevereiro, o terminal deverá registrar 493.006 viajantes em suas instalações. As 41 viações, prestadoras de serviços, programaram quase 16.193 mil ônibus, destes 4.048 extras para atender ao grande movimento de saída do Rio. Amanhã, sexta-feira (09/02), será o dia com maior saída e chegada ao Rio com 32.381 mil embarques e 33 mil desembarques. Os destinos mais procurados pelos viajantes são as cidades praianas, serranas, do interior e da Costa Verde do Estado do Rio, além de MG, SP e ES. Estas últimas regiões também são responsáveis pelo maior número de desembarques de turistas que devem passar o feriado de Carnaval no Rio. Nestas linhas, inclusive, houve um aumento de 20% na procura por passagens, o que está diretamente ligado à alta das passagens aéreas. A procura por passagens na Rodoviária do Rio está 10% maior se comparada ao ano anterior e o terminal já opera com quase 100% da movimentação no período pré-pandemia.

Perfil da demanda turística – De acordo com última pesquisa (Dez / 2023) realizada pela concessionária Rodoviária do Rio S/A, 46% do movimento total de turistas do terminal está voltado para as cidades do Estado do Rio, por isso é muito importante iniciativas como a parceria junto ao governo do Estado, através da Setur, para divididos para o fortalecimento dessa atividade através também do modal rodoviário. Dessa fatia, 50% da demanda se dá para Região Costa do Sol (preferencialmente para Búzios, Arraial do Cabo, Saquarema, Iguaba, São Pedro d’Aldeia e Cabo Frio) e Serrana (preferencialmente para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, Penedo).​Os 50% restantes estão divididos para outras regiões: Norte Fluminense, com 26%; Costa Verde, com 6% e Sul Fluminense (Vale do Paraíba), com 18%.​ Outro dado interessante é que houve um aumento de 20% no número de turistas estrangeiros que utilizam a Rodoviária do Rio nos últimos 3 anos. A maioria utiliza o terminal para turismo também nas cidades do Estado.​ O perfil do passageiro também mudou. 51% dos usuários possuem grau de instrução com ensino superior e renda familiar até R$ 4.750.​ O público na faixa etária entre 18 e 40 anos compreende 55% dos usuários.​ 58% são mulheres e 42%, homens.​Entre os moradores do RJ, a maioria que utiliza o terminal (52%) está localizada nas regiões Centro / Portuária, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Baixada Fluminense.

Mais informações sobre a Rodoviária do Rio – A Rodoviária do Rio recebeu investimentos da iniciativa privada que giram em torno de R$ 90 milhões com melhorias como a reforma completa das instalações, sistema de ar-condicionado e mais de 55 lojas e quiosques (com destaque para lojas como Hering, O Boticário, Lojas da Nação Rubro Negra e do Gigantes da Colina, além da Natura que inaugura esse mês uma loja no terminal). O terminal possui wifi até nas plataformas, atendimento trilíngue e outras comodidades como agência bancária, casa de câmbio e muito mais. O terminal abriga 41 empresas de ônibus que operam 230 linhas para mais de 2300 destinos, incluindo internacionais como Peru, Chile e Argentina.