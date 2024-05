Secretaria de Turismo e TurisRio participam do Roadshow “GOL TE LLEVA A BRASIL”

Estado do Rio -A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio participaram esta semana do Roadshow “GOL TE LLEVA A BRASIL”. A agenda do projeto começou pela Argentina, e passou pelas cidades de Mendoza (13/5), Córdoba (14/5), Rosário (15/5) e Buenos Aires (16/5). Nos próximos dias o evento segue para Montevidéu, no Uruguai (20/5), e Assunção, no Paraguai (22/5).

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, participou da abertura, em Mendoza, onde apresentou os destinos do Rio de Janeiro, durante um talkshow.

– O Rio de Janeiro possui muitas opções a serem exploradas, sobretudo as praias, um atrativo muito procurado pelos turistas latino-americanos. Muito próximo à capital, a cerca de 3h de carro, temos opções de balneários em Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, na Costa do Sol. Mais ao sul do estado, na região da Costa Verde, temos a Baía da Ilha Grande (Angra dos Reis) e Paraty, que são dois locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco – disse Tutuca, durante o talkshow.

Destinos de experiência como o Vale do Café, com suas exuberantes fazendas históricas, e as rotas de produtos regionais como o queijo, a cachaça e o café, também foram destacados pelo secretário Tutuca. A região da Serra Verde Imperial também despertou a curiosidade dos operadores e agentes, já que Petrópolis é reconhecida internacionalmente.

⁠- O Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, de ter variadas opções de turismo a poucas horas da capital – completou Tutuca.

Participaram das ações em Mendoza, Córdoba e Rosário o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, o vice-presidente da TurisRio, Pablo Kling, e a coordenadora de Promoção Turística da Setur-RJ, Ana Cazelato.

Em 2023, o Rio de Janeiro recebeu 1.192.814 turistas internacionais. Destes, 397.763 eram argentinos; 215.409 chilenos; 28.804 colombianos; 25.064 uruguaios; e 19.678 peruanos; Esses cinco países estão no top 12 dos principais emissores ao Rio e juntos representam 57% do total.

GOL TE LLEVA A BRASIL

De acordo com a organização, o roadshow deve capacitar mais de 800 profissionais do setor (operadores e agentes de viagens do mercado latino), que vão conhecer em primeira mão todas as novidades de 14 destinos brasileiros, entre eles, o Rio de Janeiro. Todos os eventos contarão com uma verdadeira imersão na cultura de cada destino, através de apresentações culturais, boa gastronomia e outras surpresas. Além disso, as embaixadas da Argentina, Uruguai e Paraguai também participam da ação.

Confira a agenda do roadshow

13/05 – Mendoza (Argentina)

14/05 – Córdoba (Argentina)

15/05 – Rosário (Argentina)

16/05 – Buenos Aires (Argentina)

20/05 – Montevideo (Uruguai)

22/05 – Assunção (Paraguai)