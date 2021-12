Secretaria do Estado de Educação apresenta na Bienal tecnologias para os próximos anos letivos

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 10:28 horas

Rio- O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, inaugura estande na abertura da Bienal do Livro nesta sexta-feira, dia 3 – o evento acontece no Riocentro, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A novidade será a apresentação para o público das tecnologias que a pasta irá empregar nas escolas em 2022.

Um estande que simula um Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) foi montado no pavilhão para que os visitantes conheçam as novidades da escola do futuro.

A ideia é promover uma verdadeira revolução tecnológica nas unidades de ensino, fazendo um completo retrofit com emprego de tecnologia de ponta. O objetivo da Secretaria é resgatar o desejo do aluno pelo estudo, investindo pesado em equipamentos de última geração e na formação dos estudantes.

Diversas unidades vão oferecer turmas com horário integral e serão dotadas de recursos como lâmpadas de LED, aulas de robótica, sustentabilidade, coleta seletiva, hortas, acessibilidade, uso de energia solar, reaproveitamento de água, catracas com reconhecimento facial, lousas digitais, sistema de monitoramento via CFTV e internet de alta velocidade, além das salas de criação, onde os estudantes vão poder desenvolver projetos com uso de impressoras 3D, as chamadas Salas Makers.

A exposição irá durar todo o período da Bienal (de 3 a 12 de dezembro, das 9h às 21h) e poderá ser visitada por qualquer pessoa interessada. Servidores da Educação irão explicar em detalhes como vai funcionar cada área dessa escola do futuro e tirar dúvidas.

O Riocentro fica na Avenida Salvador Allende, 6.555.