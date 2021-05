Secretária é alvo de ação do MP e exonerada da prefeitura de Itatiaia

Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 07:51 horas

Itatiaia – Agentes da 99ª DP cumpririam mandados judiciais de busca e apreensão na casa da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Édinei Conceição Cordeiro. Ela comandava a pasta há apenas duas semanas e foi exonerada das funções no final da tarde desta terça-feira, 11.

Em nota a prefeitura afirma que “a medida foi tomada após constatação de uso de bem público em benefício privado”. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que Édinei teria transportado para a residência dela eletrodomésticos e móveis que seriam de propriedade da prefeitura, adquiridos para serem usados no Centro de Convivência do Idoso e na secretaria de Educação.