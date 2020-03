Secretaria Estadual de Saúde lança livro de animação infantil

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 10:07 horas

Rio de Janeiro – Com o avanço do novo coronavírus e o necessário isolamento domiciliar, muitas famílias enfrentam o desafio de conversar sobre o assunto com as crianças. Para ajudar os pais a orientar os pequenos em relação às medidas de higiene e proteção, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) lança a Liga Anti-Coronavírus. A aventura já circula pelas redes sociais e aplicativos de mensagens em vídeo de animação, história em quadrinhos e livro para colorir. Acesse: https://coronavirus.rj.gov.br/liga-anticoronavirus.

Liderada pelo mascote do órgão, o Sesin, a turminha de super heróis formada pelo Sabonete Maravilha, a Água Sensata e o Potente Álcool em Gel convoca novos amigos para enfrentar a supervilã Covid-19. E lança um desafio para a garotada: criar – e postar com a #LigaAntiCoronavírus – um cumprimento secreto. A única regra é que precisa ser de longe, sem encostar. Aperto de mão, beijos e abraços, nem pensar.

A mensagem é simples: a Covid-19 tem o poder de se multiplicar rapidamente. Faz as pessoas ficarem doentes, com febre, tosse, espirros e falta de ar. Por isso, a higiene é fundamental. A missão da turma é trabalhar em conjunto, ficar em casa, lavar as mãos de maneira certa, com água e sabão, durante 20 segundos. Outra dica valiosa é, quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool em gel. E muito importante: cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, evitar tocar os olhos, não emprestar objetos, nem pegar emprestado.

“Estamos vivendo uma situação delicada e não podemos nos esquecer das crianças. Adotar uma linguagem lúdica, que converse com elas, é importante para que compreendam e adotem as medidas de prevenção e, também, para que não se assustem com tudo o que está acontecendo”, afirma o secretário de estado de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos.