Secretário de Agricultura barrense discute logística com Emater - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 08:51 horas

Barra do Piraí – Na terça-feira, 28, o secretário Municipal de Agricultura, Espedito Monteiro de Almeida, reuniu-se com o secretário Estadual de Agricultura, Doutor Flávio, e com o presidente da Emater-Rio, Marcelo Costa. No encontro, feito na Secretaria Estadual de Agricultura, foram levantadas questões referentes às condições das estradas vicinais do município, principalmente as dos distritos, que foram impactadas após os fortes temporais que caíram sobre o Sul Fluminense. Além disso, também foram observados aspectos de transporte dos habitantes, pontes danificadas pelas chuvas, dentre outros.

Monteiro pediu a ajuda do governo estadual:

— Na reunião, expus que a prefeitura tem feito o possível para tentar sanar os problemas relacionados a essas vias, através das Secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura. No entanto, expliquei que não dispomos de todo o equipamento necessário para fazermos tais manutenções. Com isso, as autoridades presentes se dispuseram a tentar conseguir uma licitação o mais rápido possível para adquirir uma patrulha agrícola terceirizada, composta por um caminhão basculante, trator, rolo compactador, caminhão pipa, patrol e uma retroescavadeira para nos ajudar nessa atividade — afirma.

O secretário municipal ainda explicou sobre a atual situação das estradas vicinais da cidade e falou das adversidades.

— De fato, a condição das vias vicinais do município tem ocasionado grandes transtornos para os produtores rurais, principalmente aqueles da agricultura familiar que tem dificuldade de escoar suas produções. Até mesmo a RJ-141, trecho que liga Dorândia ao Turvo passa por uma situação muito difícil. A partir disso, podemos ver a grande necessidade da intensificação das atividades — assinala Monteiro

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, as aproximações com o governo do Estado são extremamente importantes e sempre trazem aspectos relevantes para a qualidade de vida da população:

— Todos sabem que sou muito grato por todas as contribuições que o governo do Estado tem feito em nosso município. Essa parceria tende a, cada vez mais, render novos frutos para os nossos habitantes. Com o auxílio vindo da Secretaria Estadual de Agricultura buscaremos contornar os danos causados pelas chuvas e normalizar a situação o mais rápido possível — finaliza Mario Esteves.