Secretário de Ciência e Tecnologia visita VR e fortalece parcerias

Volta Redonda – O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, esteve em Volta Redonda nesta segunda-feira (14) para visitar equipamentos públicos e estreitando a parceria entre o Governo do Estado e o município. Acompanhado do presidente da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), Alexandre Valle, e de sua equipe de assessores, o secretário Anderson Moraes esteve primeiro no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, onde se reuniu também com a equipe da prefeitura e com o deputado estadual Munir Neto, que articulou a visita.

“Agradeço ao governador Cláudio Castro, que tem um olhar diferenciado para Volta Redonda e todo o interior do estado, principalmente para a região Sul Fluminense. E ao secretário Anderson Moraes, que é mais um representante dessa parceria do Governo do Estado e Volta Redonda, que tem gerado muitos investimentos e melhorias para nossa população”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Após uma breve reunião, a comitiva formada também pelos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, e de Educação, Osvaldir Denadai, além do vereador Rodrigo Furtado, seguiu para o prédio do futuro Museu da Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, no bairro Laranjal. O equipamento, que está quase pronto e fica localizado ao lado do Teatro da Fevre, recebeu investimento do Governo do Estado.

“Espetacular! O sentimento, quando você olha para o equipamento, é que parece que é a iniciativa privada que fez, sabe? Porque é feito com muito carinho, com equipamentos que a gente percebe que vai ter uma grande durabilidade e não tem porque o Governo do Estado, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação não sermos parceiros de um projeto como esse”, afirmou o secretário Anderson Moraes, que é deputado estadual licenciado.

Durante a visita ao prédio, o secretário e sua equipe puderam conferir uma projeção experimental do planetário e conheceram de perto todos os andares do museu. A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo fez uma apresentação de cada espaço, citando como será o funcionamento.

“A visita do secretário é fundamental para estreitarmos essa parceria com o Governo do Estado e avançarmos nos trâmites para colocar logo em funcionamento o Museu da Ciência e Tecnologia. Apresentamos toda a estrutura e ele gostou bastante do que viu, se colocando à disposição para que o espaço beneficie a população o quanto antes”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

O Museu da Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, com investimento de quase R$ 16 milhões em parceria com o Governo de Estado, terá equipamentos ligados à ciência, sendo alguns interativos, auditório, exposições permanentes, temporárias, além de passeio virtual pelo Zoológico Municipal (Zoo-VR), com uso de óculos especiais.

A área externa terá o Planetário com projeção no esquema full dome, com a exibição alcançando 360 graus de amplitude, recebendo 62 pessoas por vez, com acessibilidade. Além do Planetário, também na parte externa do museu, serão instalados equipamentos e materiais informativos ligados à astronomia, e ainda um anfiteatro para a realização de eventos e ações.

Creche Dauro Aragão

Após a visita ao museu, a comitiva de autoridades se dirigiu para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, onde o secretário estadual Anderson Moraes ficou encantado com o trabalho desenvolvido na unidade da rede pública municipal. Os destaques foram a sala Espaço Maker, onde são oferecidos às crianças fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação, com o objetivo de estimula-las a novas metodologias, além do Centro de Pesquisa em Educação Infantil EUREKA.

“O trabalho que é bem feito precisa ser reconhecido e precisa ser apoiado, sem dúvida nenhuma, por todas as correntes políticas do nosso estado”, disse Anderson Moraes.

“O secretário Anderson Moraes citou, inclusive, que nunca viu uma estrutura desse porte em rede pública de ensino. Isso mostra o quanto o governo municipal investe na qualidade da educação de Volta Redonda. E a vinda do presidente da Faetec, Alexandre Valle, também foi importante para propormos mais parcerias em benefício da nossa população”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

O presidente da Faetec, Alexandre Valle, colocou a instituição à disposição para ajudar o município. “A gente sai daqui muito feliz com o que está vendo. Acho que poucas creches privadas têm essa qualidade aqui, e nós estamos em uma unidade do Poder Público. Quando tem gestão, as coisas podem acontecer. Quando você vê uma unidade como essa aqui, nos dá alegria de trabalhar cada vez mais. E a Faetec está à disposição do prefeito Neto, do deputado Munir, para fazer o que for necessário para o desenvolvimento da cidade”, reforçou Alexandre Valle.

O deputado estadual Munir Neto agradeceu a visita do secretário Anderson Moraes e de todos presentes, lembrando que articulou esse encontro ainda no Rio de Janeiro. “Volta Redonda realmente é uma referência na questão de ciência e tecnologia, na educação, na saúde, na assistência. A gente fica feliz por ter aceitado o nosso convite. Eu sou amigo dele e ele é um grande parceiro do nosso município. E já falou que vai ser parceiro nosso na questão do Museu da Ciência e Tecnologia e em tudo que a gente precisar dele, ele falou que está à disposição. Virão novidades boas por aí”, frisou Munir.

Ao final das visitas, as equipes voltaram a se reunir com o prefeito Neto no gabinete, durante encontro que contou ainda com a presença do subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador, Rodrigo Drable.