Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral se reúne com representantes do Sebrae Rio

Barra Mansa – O secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico de Pinheiral, Estanislau Corrêa, se reuniu com representantes do Sebrae Rio para uma importante discussão sobre os resultados alcançados pela cidade com recebimento do Selo Prata de Referência de Atendimento em 2023.

Durante o encontro, foi ressaltado o reconhecimento obtido pela sala, que recebeu o prestigiado selo prata, destacando-se pelos seus canais de atendimento eficientes e de qualidade. Tal conquista demonstra o compromisso da equipe em proporcionar um atendimento exemplar e eficaz aos cidadãos e empresas que buscam os serviços oferecidos pela pasta.

Além de celebrar essa importante conquista, o encontro também teve como objetivo traçar estratégias, elevar o padrão de atendimento para alcançar o selo ouro neste ano. Para isso, foram discutidas iniciativas que visam aprimorar ainda mais os serviços prestados, bem como identificar áreas de melhoria e implementar medidas que contribuam para a excelência no atendimento ao público.

O secretário da pasta, Estanislau Corrêa, disse que a reunião foi muito produtiva e acredita que o município tem altas chances de conquistar o selo ouro.

“Ficamos muito felizes com os resultados que já foram alcançados e seguimos firmes para prestar um atendimento com excelência, garantindo que todos os cidadãos e empresas tenham acesso a serviços de qualidade e eficientes. Agradecemos a parceria com o Sebrae e vamos colocar em prática as ações discutidas para juntos conquistarmos o selo ouro para Pinheiral”, falou o secretário.