Secretário de Ordem Pública promove reunião com associação de moradores de Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 08:46 horas

O fortalecimento da Unidade de Guarda Comunitária e a participação da sociedade na melhoria dos serviços foram abordados

Volta Redonda – O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, o tenente-coronel PM Luiz Henrique Barbosa, promoveu encontro com presidentes das associações de moradores do município na noite desta quinta-feira, 16. A conversa com os representantes da comunidade foi o primeiro ato à frente da pasta, que assumiu na última segunda-feira, 13.

Além dele, também estavam no auditório da prefeitura o subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano Teixeira de Paula, acompanhado dos quatro inspetores que atuam nas Unidades de Guardas Comunitárias (UGCs), a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, e a presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins.

O coronel Henrique explicou que o objetivo da conversa era envolver a comunidade na busca por soluções para melhorar os serviços prestados no município. “Não acredito em solução para segurança pública, sem a participação da sociedade”, afirmou o secretário.

Ele acredita que o fortalecimento das Unidades de Guarda Comunitária é o caminho. “Os guardas gozam de nosso prestígio e, através do contato direto de representantes da comunidade com eles, podemos receber e resolver as demandas com mais rapidez”, falou, acrescentando que as quatro equipes de UGCs já foram divididas entre as regiões da cidade.

“A sugestão é que seja criado um grupo de WhatsApp para cada uma delas que tenha como membros o presidente da associação, o responsável pela unidade de saúde, o diretor da escola, o dono do posto de gasolina, da farmácia, do mercado, criando uma rede de proteção”, explicou.

Mais investimento

Henrique ainda informou que a Prefeitura de Volta Redonda vai ampliar o sistema de Câmeras de Monitoramento no município. Novos equipamentos serão instalados, principalmente no acessos e vias principais dos bairros, facilitando as ações de segurança pública.

Também foi reativado o caminhão de poda de árvores da Guarda Municipal, que também conta com reboques para carros abandonados. “A poda de árvores para segurança pública tem a ver com iluminação, uma rua escura traz mais riscos para o cidadão. Assim como os carros abandonados nas vias públicas”, disse o secretário.

Encontro foi aprovado pelos líderes comunitários

O presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Rita do Zarur, Carlinhos Barros, foi o primeiro a chegar no auditório da prefeitura. “Este é o caminho, quem está no dia a dia da comunidade pode apontar as demandas urgentes e colaborar com o Poder Público”, afirmou, parabenizando o prefeito Neto pela iniciativa de trazer de volta o tenente-coronel Henrique para trabalhar pelo município.

Aliás, o retorno de Henrique, que foi comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda na gestão anterior do prefeito Neto e agora assume a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Smop), foi aplaudido por outros líderes de bairros do município.

Elisa Lopes de Faria Fernandes, presidente da Associação do Vista Bela, no Água Limpa, e Maria Cecília Gonçalves Silva, presidente do Vista Verde/Vila Rica, fizeram coro com o colega do Santa Rita do Zarur. “Fechamos o ano com chave de ouro na questão da segurança pública. Essa maneira dele conversar com olho no olho com a comunidade é fundamental para que tudo dê certo”, disse Elisa.