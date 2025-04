Secretário de Saúde acompanha reforma da Policlínica 9 de Abril em Barra Mansa

Barra Mansa – O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, acompanhou, na manhã desta terça-feira (29), as obras de reforma da Policlínica 9 de Abril, localizada no bairro que lhe dá nome. Ao lado da equipe da unidade e da secretaria, o titular da pasta verificou o andamento da última fase das intervenções.

Durante a visita, Sérgio falou sobre sua participação na inauguração da unidade, em sua primeira passagem pela Secretaria de Saúde.

“É gratificante ver a evolução desta unidade, que sempre foi importante para o atendimento da população aqui da Região Leste”, afirmou o secretário.

A Policlínica 9 de Abril já passou por algumas reformas ao longo dos anos, a mais recente concluída em 2018.

“Nesta intervenção que estamos fazendo agora, os trabalhos foram focados em uma reforma estrutural do telhado, otimização e atualização dos consultórios de odontologia, climatização e uma nova rede elétrica. Novas melhorias na recepção, nos demais consultórios, na fachada e no pátio externo também foram realizadas, tornando o espaço mais acolhedor e funcional”, detalhou Sérgio.

A acessibilidade foi outro ponto destacado pelo secretário de Saúde.

“Essa era uma unidade que já contava com uma rampa de acesso para o segundo pavimento e, agora com a reforma, foram incluídos banheiros adaptados, garantindo que todos os pacientes tenham um atendimento digno e acessível”, acrescentou.

A supervisora da unidade, Thais Prado, também compartilhou informações sobre a reorganização dos espaços.

“Com a reforma, o térreo ganhou duas novas salas, permitindo que, após a conclusão das obras, os atendimentos de odontologia sejam realizados no pavimento superior, enquanto no térreo estarão disponíveis as consultas de clínico geral, pediatria, fisioterapia, psicologia, nutrição e fonoaudiologia, além da farmácia”, explicou.