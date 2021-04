Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 09:18 horas

Barra do Piraí- Na manhã de quinta-feira, 01 de abril, o secretário de Saúde, Wagner Teixeira, divulgou a nova faixa etária do plano de imunização contra a Covid 19. De acordo com a divulgação, os idosos acima de 71 anos já podem a partir do dia primeiro, procurar o posto Albert Sabin, portando documento original com foto, Cartão SUS e comprovante de residência.

“Nossa estratégia é evitar aglomerações e filas noturnas, além de garantir a segunda dose para todos aqueles idosos que receberam a primeira. Diariamente, estamos fazendo reuniões e traçar a melhor estratégia para nossa população”, disse Wagner Teixeira.

Além das vacinações no posto Albert Sabin, a Secretaria de Saúde já iniciou as ações nas Unidades Básicas de Saúde – os postinhos. Na quinta, a Vigilância em Saúde imunizou os idosos e acamados dos bairros Belvedere e Lago Azul.

“Estamos no caminho certo, agindo com respeito aos nossos idosos; e volto a dizer: fiquem tranquilos, não há necessidade de madrugar em filas, e a segunda dose está garantida. Vamos fazer a nossa parte, evite aglomerações e use máscara”, finalizou o secretário.

O posto Albert Sabin fica localizado à rua Angélica, 238, bairro Nossa Senhora de Santana. O horário de atendimento é das 08 às 15 horas.