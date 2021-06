Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 12:24 horas

Paraty – O secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty, Marcelo Russo, destacou no início da tarde nesta sexta-feira (04), que, por determinação da prefeitura, a pasta tem atuado no ordenamento e desobstrução de vias públicas, no Cais de Turismo do município, através de novo ‘choque de ordem’. Durante nova ação nesta quinta-feira (03), foi instalado um bicicletário no local, a fim de promover despoluição visual e livre locomoção entre munícipes e turistas que circulam no Cais.

Segundo Marcelo Russo, a ação também visa segurança à população.

”A prefeitura municipal de Paraty, por determinação do prefeito, Luciano Vidal, vem implementando e incentivando ações de choque de ordem – principalmente de obediência – através do nosso código de postura e ordenamento da cidade. A ação, visa segurança e despoluição visual. Então, implementamos um bicicletário próximo ao Cais de Turismo, bem na entrada, para que fosse utilizado como estacionamento de bicicletas. Algumas pessoas insistem em amarrar bicicletas no Cais. Isso gera certa poluição visual e obstrução do espaço; o que impede a livre locomoção de pessoas”, explicou.

O secretário relatou que as bicicletas recolhidas foram levadas ao depósito da prefeitura e que serão devolvidas aos respectivos donos, mediante comprovação de propriedade.

”Fizemos uma operação por determinação do prefeito, e removemos as bicicletas para o depósito público. Os proprietários poderão resgatar suas respectivas bicicletas mediante comprovação. É importante frisar que, do mesmo modo que um carro não pode ficar estacionado nas calçadas, a bicicleta não pode ficar amarrada em local inapropriado, como na estrutura do Cais. São locais que há placas de sinalização especificando que ali não pode. Há um bicicletário implementado para que seja utilizado. Acredito que com essas ações, aos poucos, os cidadãos vão respeitar a garantia que a Lei nos dá”, finalizou.