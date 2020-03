Secretário diz que Santa Margarida será inaugurado até o fim de março

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 19:21 horas

O secretário de Saúde da Prefeitura de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, anunciou que o Hospital Santa Margarida será inaugurado até o final do mês de março.

***

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, na Câmara Municipal, onde o secretário foi a pedido dos vereadores.

***

Ele está respondendo diversas questões ligadas à área de Saúde.

***

O antigo Hospital Santa Margarida foi adquirido pela prefeitura, em dezembro de 2017.

***

A previsão é de que no primeiro pavimento da unidade funcionará um Centro de Imagem, com diversos aparelhos, inclusive o de ressonância.

***

Segundo a prefeitura informou, em novembro do ano passado, no segundo andar ficará a parte administrativa e a Policlínica da Mulher.

***

Já no terceiro andar, o haverá uma Clínica do Servidor, onde o atendimento do funcionário público será centralizado.

***

No quarto andar serão criados 45 novos leitos de retaguarda.

Contra o habeas corpus

O Ministério Público do Estado do Rio está estudando os caminhos para reverter a decisão que soltou o vereador Paulinho do Raio-X (MDB). O subprocurador-geral de Assuntos Criminais do Ministério Público, Ricardo Martins, falou sobre o que aconteceu: “O vereador procurou o prefeito, o vereador agendou depois a data da entrega. O que o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram foi apoiar o prefeito”.

PL do Aço

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro recebeu, nesta segunda-feira (9/03), a Audiência Pública pela Comissão de Tributação, que discutiu incentivos fiscais para o setor metalmecânica. O projeto de lei 1524/2019, conhecido como a PL do Aço, de autoria do deputado Gustavo Tutuca esteve entre os temas discutidos.

Presenças

Participaram da audiência os deputados Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, Gustavo Tutuca, Alexandre Freitas, Martha Rocha, Eliomar Coelho, o secretário de Fazenda, Luiz Claudio Carvalho, os secretários de Governo e de Economia do município de Volta Redonda, Nelson Gonçalves e Joselito Magalhães, assim como representantes do Ministério Público e agentes públicos e privados do setor.

Sugestão

Além da PL do Aço, foi discutido também o Projeto Decreto Legislativo 23/19, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Eliomar Coelho. A expectativa é reunir as sugestões dos participantes da audiência e votar o projeto já na próxima semana, incorporando-as no texto da lei de modo a torná-la mais ampla e efetiva.

Debate

“Foi muito importante reunir tantos agentes públicos e privados para discutir o PL do Aço. Desta forma, conseguimos entender melhor o funcionamento do setor e recolher mais sugestões para aprimorar o projeto que pode gerar até 4 mil empregos diretos no estado” – destacou Tutuca.

Expectativa

A expectativa, segundo o deputado, é que o projeto retorne à pauta da Assembleia já na próxima semana. Caso seja aprovado, vai para sanção do governador.