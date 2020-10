Secretário estadual de Infraestrutura e Obras participa de corpo a corpo de Ednardo e Sediene

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 15:48 horas

Pinheiral – O secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, esteve presente durante o corpo a corpo dos candidatos à prefeitura e vice-prefeitura de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) e Sediene Maia, pela coligação “Continuar a Avançar”, no sábado (24), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

O secretário reiterou o compromisso da parceria para construir uma área de lazer com quadra, praça e playground, no campinho do Cruzeiro II – próximo ao antigo Arvrão – um investimento de cerca de R$1,5 milhão.

Ednardo e Sediene ouviram a população e apresentaram suas propostas de trabalho para os próximos quatro anos. Ele também reforçou seu compromisso com a população e confirmou que continuará a trabalhar por mais investimentos e melhorias em Pinheiral.

– Reafirmo o carinho e cuidado que sempre tivemos pelo bairro Cruzeiro e vamos continuar trabalhando. A regularização fundiária está em andamento, já finalizamos no Cruzeiro I e vamos finalizar do Cruzeiro II, vamos realizar a pavimentação da Rua 06, implantar a iluminação LED e construir a área de lazer com quadra e praça em uma área ociosa utilizada como um campinho no Cruzeiro II, que será um grande ganho para a população – concluiu.

Bruno Kazuhiro destacou que, a pedido do prefeito, esteve no Cruzeiro II e viu o quanto a comunidade necessita receber uma área de lazer de qualidade adequada para a convivência.

– A licitação já foi autorizada e está para sair nos próximos dias, o recurso já está garantido e tudo isso só é possível por toda a parceria que foi feita com a gestão do prefeito Ednardo e da professora Sediene, que apresentou toda a documentação com profissionalismo e competência para que a gente pudesse fazer essa obra aqui [Cruzeiro II]. Será investimento do governo do estado significativo coisa ao redor de R$1,5 milhão, dando cada vez mais dignidade e qualidade de vida à população – frisou o secretário.

Bruno também esteve no Conjunto Habitacional do Parque Maíra, onde afirmou que já foi concluído um repasse financeiro para a conclusão das obras habitacionais.