Suspeita de coronavírus em Paraty é descartada

Paraty– O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, disse que a suspeita de coronavírus em dois franceses que estão internados em Paraty foi descartada. Sylvie Martin, 54 anos, e seu companheiro, Jacky Daniel, 57, estão passando férias no Brasil. Eles procuraram o Hospital Hugo Miranda, em Paraty, manhã de quinta-feira (27), com leves sinais de uma gripe.

Exame deu negativo

A prefeitura de Paraty informou que os exames do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) do Rio de Janeiro descartaram contágio por coronavírus no casal de franceses que permanecia internado no Hospital Municipal Hugo Miranda. Os dois pacientes foram medicados para tratamento de gripe bacteriana comum e serão liberados para retornar à pousada onde estavam hospedados.

Em nota, a prefeitura agradeceu o empenho da equipe do Hospital Municipal, que adotou prontamente os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos, e informou que continua preparada para tratar outros casos suspeitos, inclusive com ala específica de internação e isolamento no Hospital Municipal Hugo Miranda.

A Guarda Municipal teve que ser chamada, segundo a prefeitura, porque eles queriam deixar a unidade de saúde onde estavam internados.

No Estado

O secretário afirmou que o Estado do Rio ainda tem 17 casos suspeitos. Segundo ele, o casal de franceses está com o vírus influenza.

– Não temos nenhum caso confirmado de coronavírus no Rio de Janeiro. Mais do que isso, não há nenhuma evidência de que o coronavírus esteja circulando no nosso meio. Nenhum caso confirmado e no Brasil não há circulação sustentada do vírus – disse o secretário estadual de Saúde.