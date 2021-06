Secretário Wanderson Farias busca, em Brasília, apoio do Ministério do Turismo e da Embratur

Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 11:17 horas

Reuniões buscam ações turísticas para Vassouras no Vale do Café

Vassouras – Como parte da agenda essa semana em Brasília, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Wanderson Farias, se reuniu com Carlos Brito, presidente da Embratur, com a intenção de buscar apoio para reaquecer o setor em Vassouras.

“Junto ao prefeito Severino Dias, estamos traçando ações para essa retomada, tão importante para a nossa economia. Na reunião, solicitei ao Presidente da Embratur, Carlos Brito, colaboração para a divulgação e a promoção do nosso município tanto de forma nacional, quanto internacional. Essa é a principal atribuição da Embratur, e a expectativa é que a nossa demanda será atendida o quanto antes” explicou o secretário.

Na pauta das reuniões, também foi solicitado apoio para a implementação da sinalização e roteirização turística de Vassouras e de todo Vale do Café, em parceria com Sebrae, alem de incentivos para o setor de artesanato.

“Mostramos que a cidade também tem estrutura para receber grandes eventos turísticos e culturais, com toda a segurança sanitária durante a pandemia. O Centro de Convenções da Universidade de Vassouras, é um exemplo, e mostramos isso ao presidente da Embratur” comentou Wanderson.

A expectativa do secretário é que, tanto o ministro do Turismo, Gilson Machado quanto, Carlos Brito da Embratur, estejam presentes em um dos eventos que serão sediados em Vassouras nos próximos meses.

No começo do segundo semestre haverá o Fórum do Turismo do Vale do Café, organizado na cidade pelo Governo do Estado, e o ProCap Vale do Café, que pretende reunir representantes da rede hoteleira da região e discutir temas do setor.

“Acredito que vamos conseguir mais avanços para Vassouras, e para o Vale do Café, especialmente pela boa receptividade que tivemos por parte do ministro do Turismo e com o secretário de Cultura Mario Frias “, finalizou Wanderson Farias.