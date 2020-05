Secretários de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itatiaia participam de reunião com representantes do setor de Turismo

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 15:40 horas

Itatiaia – O Secretário de Turismo, Alexandre de Resende, junto com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Veríssimo, receberam na última segunda-feira (04) representantes da Associação da Região de Visconde Mauá (RVM) e do Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras (Conrentur).

O objetivo do encontro foi ouvir as demandas relacionadas ao setor de hotelaria que se encontra com as atividades paralisadas desde março, em obediência ao decreto nº 3420, como uma forma de prevenção ao novo coronavírus.

No encontro, os secretários receberam dos representantes da RVM e do Conrentur uma carta direcionada ao prefeito Eduardo Guedes onde solicitam a abertura das atividades de hotelaria mediante o cumprimento das ações de higiene e também um documento com as boas práticas que serão seguidas.

Dentre os tópicos do documento está o compromisso com a intensificação do uso de EPIs, a redução da taxa de ocupação para 50%, a vedação do uso de ambientes coletivos, a limpeza e desinfecção diária e sistemática de todas as dependências (salão de jogos, academias, piscina, sauna, etc).

Também consta no documento a disponibilização nas áreas privativas de álcool e gel ou substância similar, a flexibilização dos horários de início e término das diárias, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas na recepção dos hotéis e pousadas e também o de seguir todas as medidas de higiene importantes para a prevenção da doença.

A RVM foi representada pelo presidente, Paulo Gomes Oliveira, e pelo vice-presidente, Ary Zones e o Conrentur pelo presidente Marcelo Carrasco Jimenez.