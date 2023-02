Secretários vistoriam funcionamento de unidades de saúde em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 10:39 horas

Objetivo é levantar demandas relacionadas à saúde escutando a população

Angra dos Reis – A Clínica da Família Centro e a ESF Balneário foram visitadas, na manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro, por uma comitiva do Governo Municipal que irá abordar todas as 64 equipes de Saúde da Família do município e vistoriar o funcionamento das 47 unidades físicas instaladas na cidade. A ação contará com uma agenda extensa, prevista para acontecer ao longo do ano. Na primeira visita, participaram o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

– Queremos levantar as demandas da área escutando a população. A partir disso, podemos realizar melhorias, que passam pelo aumento dos profissionais, dos equipamentos e das unidades de saúde – explica o secretário de Saúde.

A primeira unidade visitada foi a Clínica da Família Centro, localizada na Rua Doutor Moacyr de Paula Lobo. Lá, os secretários passaram por todos os cômodos da unidade e conversaram com usuários e funcionários do espaço.

– Estamos começando um trabalho muito importante para conseguirmos avançar ainda mais na Saúde Primária. Não temos compromisso com o erro: onde detectarmos problemas, vamos corrigir para melhor atender a população que precisa da saúde pública – conta o secretário de Governo e Relações Institucionais.

Em seguida, os secretários foram até a ESF Balneário, que está passando por reformas estruturais. Com as obras, a unidade será expandida, recebendo mais consultórios – incluindo o de odontologia –, salas de triagem, vacina e curativo, banheiro para pessoas com deficiências, depósito de material de limpeza e de resíduos, pintura geral e melhorias na recepção e climatização. Além disso, a parte de trás do imóvel passará a ofertar um espaço para atividades como tai chi chuan e reiki.