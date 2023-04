Sede constante, formigamento nos pés e perda de peso: você pode ter diabetes

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 07:56 horas

O DIÁRIO DO VALE e o Brasil 61 prepararam um conteúdo especial para você saber mais sobre a doença; Brasil é o 5° país com maior incidência de diabetes

Volta Redonda – O Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) mostra que o Brasil tem aproximadamente 16,8 milhões de adultos, entre 20 e 79 anos, que vivem com diabetes. Os números colocam o país em quinto lugar no ranking da doença em todo o mundo. Atualmente, o Brasil fica atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Mas evitar a doença é uma responsabilidade que pode estar nas mãos de cada um.

É que, embora alguns casos sejam de origem genética, há aqueles que podem ser prevenidos. Quem afirma é o médico Romão Precioso, de Volta Redonda. “Duas coisas podem fazer a pessoa se tornar diabética. Uma é a genética. E a outra são os fatores externos, ou seja, o ambiente e os hábitos”, explicou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE na tarde desta sexta-feira (14).

“A genética, não controlamos. Mas também não é certeza que, se alguém da família tem a doença, a pessoa também vai ter. Por isso, o importante é investir na prevenção”, destacou Precioso, lembrando que o ambiente engloba o que fazemos e o que comemos. “Manter os velhos hábitos saudáveis é o que reduz – mas não evita – o risco do desenvolvimento da Diabete Mellitus Tipo 2”, sublinhou, lembrando que este é o tipo de diabetes mais frequente em pessoas com mais de 45 anos e corresponde a 90% das pessoas com a doença.

Ainda de acordo com o médico Romão Precioso, dois riscos importantes para o desenvolvimento da Diabetes Tipo 2 são a obesidade e o sedentarismo. “Manter o peso e manter-se fisicamente ativo é o que reduz o risco da doença”, destacou.

O que é diabetes e seus sintomas

Karla Melo, coordenadora do Departamento de Saúde pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, explica que diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia e que também pode se expressar pela presença de sinais e sintomas, tais como: fome frequente; sede constante; vontade de urinar diversas vezes ao dia; perda de peso; fraqueza; fadiga; mudanças de humor; náusea e vômito – sintomas típicos da Diabetes tipo 1.

Já a Diabetes tipo 2 causa fome frequente; sede constante; formigamento nos pés e mãos; vontade de urinar diversas vezes; infecções frequentes na bexiga, rins e pele; feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada. “Mas a sua característica principal é a glicemia elevada que é identificada em exame laboratorial ou durante rastreamentos usando a glicemia capilar, mas que posteriormente precisa ser confirmado pelo exame laboratorial”, explica Karla Melo.

Ela informa ainda que a glicemia em pessoas que não possuem diabetes varia entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Indivíduos com glicemia de jejum alterada ou pré-diabetes, tendem a ter uma taxa de 100 a 125 miligramas por decilitro e glicemias iguais ou superiores a 126, são caracterizadas como diabetes, porém o exame precisa ser repetido para ter certeza do diagnóstico.

Outros tipos

Karla Melo explica que os tipos de diabetes mais comuns são os tipos 1 e 2, mas também existem outros, como a diabetes gestacional e a pré-diabetes. Veja quais são:

Diabetes Tipo 1 – Diagnosticado mais frequentemente em crianças e adolescentes, possui sintomas intensos o que gera um diagnóstico mais facilitado;

Diabetes Tipo 2 – Diagnóstico mais frequente em pessoas com mais de 45 anos e corresponde a 90% das pessoas com diabetes;

Diabetes gestacional – Caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez e que, após o parto, pode se tornar a diabetes do tipo 2;

Pré-diabetes – Apresenta níveis de glicose no sangue mais altos do que o normal, mas ainda não são tão altos para ser caracterizada como diabetes do tipo 2.

Tratamento

O tratamento para a doença irá depender de acordo com o tipo de diabetes que o paciente possui. Pacientes com diabetes Tipo 1 precisam de aplicações diárias de insulina para manter os níveis de açúcar no sangue dentro da faixa considerada normal. É recomendável possuir um dispositivo, conhecido como glicosímetro, em casa para medir com precisão a quantidade de glicose presente no sangue. Para pacientes que possuem diabetes tipo 2, podem ser utilizados 3 tratamentos que irão variar de acordo com as necessidades específicas para cada caso, são eles:

Inibidores da alfa-glicosidase: atuam bloqueando a digestão e absorção de carboidratos no intestino;

Sulfonilureias: promovem a produção de insulina no pâncreas por meio das células pancreáticas;

Glinidas: funcionam igualmente ao estimular a produção de insulina pelo pâncreas.

Para tratar o diabetes gestacional é necessário um acompanhamento específico, com estimativas regulares da curva glicêmica, tendo que manter as taxas de açúcar em ordem com refeições fracionadas ao longo do dia e diminuir os alimentos gordurosos.

Campanha de prevenção

Justamente para ajudar a amenizar a situação alarmante em que o país se encontra, foi lançada no dia 12 de abril a Frente Parlamentar Mista para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Diabetes, uma iniciativa da deputada Flávia Morais. “Vamos atuar em todo o território nacional através dos parlamentares representantes e fazer uma articulação muito forte junto aos órgãos do executivo federal, junto ao judiciário, aos outros órgãos para que possamos garantir o direito da população brasileira a esse tratamento, ao acompanhamento desta doença”, expôs a parlamentar.

Fonte: Brasil 61