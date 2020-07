Sede da Polícia Rodoviária Federal é inaugurada em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 13:23 horas

Angra dos Reis – A delegacia da Polícia Rodoviária Federal foi inaugurada na tarde de sexta-feira (03), no bairro Camorim, em Angra dos Reis. A criação da delegacia faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro e o governo municipal.

Autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes da PRF e das polícias Militar, Civil e Federal, da Marinha, da Capitania dos Portos e do Disque Denúncia participaram do evento, que iniciou às 17h.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, frisou a importância da iniciativa para o município.

– A Prefeitura alugou e também reformou esse prédio, e fizemos uma parceria com o Governo Federal para que a Polícia Rodoviária Federal faça um trabalho importantíssimo aqui. É um momento histórico de um novo Brasil. A segurança é uma responsabilidade do Estado e do Governo Federal, mas criamos a Secretaria de Segurança, compramos 20 carros para a polícia e estamos instalando as UPP’s nos morros de Angra, com a quarta, no Morro do Santo Antônio, prestes a ser instalada. Agora, com esse trabalho importante, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, acredito que vamos melhorar a segurança ainda mais. Sem segurança não há turismo e nem educação – destacou o prefeito.

O acordo, assinado no dia 15 de abril e publicado no Diário Oficial da União no dia 20 do mesmo mês, vale por tempo indeterminado e, além da sede provisória da PRF na cidade, que recebeu melhorias para funcionar de forma totalmente satisfatória, também vai oferecer outras ações em prol do município.

Intercâmbio e compartilhamento de informações, conhecimentos, metodologias, experiências e tecnologias, de interesse público, que possam ser úteis às ações de combate a organizações criminosas e de redução dos acidentes de trânsito, dentre outras ações, estão previstas no acordo, assim como está incluída a realização de cursos de especialização e aperfeiçoamento profissional, de intercâmbio de treinandos e instrutores, de pesquisas, de seminários e de outros eventos de interesse comum.