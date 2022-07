Sede da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda é inaugurada na Ilha São João

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 17:39 horas

Prédio, que já abrigava a Central de Atendimento Único (CAU) e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), foi remodelado

Volta Redonda- A sede da Secretaria de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda foi inaugurada nesta sexta-feira (29), na Ilha São João. O local, que já abrigava a Central de Atendimento Único (CAU) e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), passou por uma readequação, ganhando salas remodeladas, móveis e computadores novos e modernos. O prédio da Semop recebeu o nome de Luiz Carlos Monteiro Barbosa e o auditório da unidade foi batizado de Nancy Andrea de Mattos Barbosa, em homenagens póstumas aos pais do secretário Municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do secretário municipal de Ordem Pública, demais familiares dos homenageados, além de outros secretários municipais e vereadores. O evento teve ainda a participação de representantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e Defesa Civil Municipal.

O prefeito Neto foi homenageado e recebeu uma camisa da equipe da Semop emoldurada com a inscrição “01”, jargão policial usado para se referir ao comandante. Em seu discurso, o chefe do Executivo agradeceu aos vereadores e secretários por conseguir “dar a volta por cima” depois de receber uma cidade com sérios problemas financeiros e administrativos. Neto aproveitou para agradecer ao secretário Luiz Henrique pelos serviços prestados à Volta Redonda. Ele recebeu uma placa de homenagem.

“Quando o governador Cláudio Castro esteve em Volta Redonda, eu falei sobre a pessoa honesta, séria e competente que o Henrique é. Não tenho dúvidas de que você será comandante geral da Polícia Militar um dia, fazendo um belíssimo trabalho. Com certeza você é um orgulho para seus pais e toda a sua família. Você merece todo o nosso respeito e agradecimento. Agradeço a você e todos os familiares por permitir homenagear seus pais. Tenho certeza que, em pouco tempo, Volta Redonda será a cidade mais segura do estado, quiçá do Brasil”, disse Neto, entregando uma placa de homenagem ao secretário da Semop.

Luiz Henrique agradeceu ao prefeito e também falou sobre a homenagem feita a seus pais.

“Falar deles é muito difícil, se sou policial é graças a eles. Me perguntaram qual a relação deles com Volta Redonda, e posso dizer que eles colecionavam todos os jornais da cidade. Ficavam felizes com as vitórias de Volta Redonda e se entristeciam com as derrotas. Hoje, eles estarão presentes em meu coração, meus pensamentos e todos os dias comigo em Volta Redonda”.

Trajetória

Luiz Henrique Monteiro Barbosa falou sobre sua trajetória na cidade, passando pelo comando da Guarda Municipal, em 2009, até chegar ao posto de titular da Semop, criada em dezembro de 2021.

“Nós fomos pioneiros na integração entre as forças de segurança quando fui comandante da Guarda Municipal, com a criação do Ciosp e de diversos avanços. Deixamos o governo em 2016, com vários resultados positivos alcançados, mas na volta do prefeito Neto recebemos uma cidade destruída. E mais difícil que construir é reconstruir. Mas tenho certeza que vamos recuperar este tempo perdido. Em sete meses de trabalho, implementamos a poda de árvores para aumentar a segurança nas vias públicas; Unidade de Guarda Comunitária (UGC); Cidade Monitorada; e as Patrulhas Escolar, Maria da Penha e de Proteção ao Idoso”, destacou Luiz Henrique.

O secretário frisou que Volta Redonda já conta com o programa estadual “Segurança Presente”, com reforço policial de 20 homens nas áreas comerciais da cidade; o Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) com 44 militares e 700 novas câmeras de monitoramento que serão instaladas no município.

“Nós estamos terminando os últimos detalhes para que Volta Redonda receba, em breve, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), aumentando o policiamento nas regiões do Retiro e Aterrado. Já as câmeras ficarão à disposição das forças de segurança e iniciativa privada. Agradeço ao prefeito Neto que acreditou no nosso projeto, porque ele entende que segurança pública é qualidade de vida à população”, concluiu.