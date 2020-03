Sede social da Gávea está fechada por tempo indeterminado

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 19:31 horas

Rio de Janeiro – Pensando em preservar a saúde e o bem-estar de todos e pautados pela responsabilidade em acatar as determinações do governo, o Flamengo anunciou que irá manter a sede social do clube fechada por tempo indeterminado.

De acordo com a nota, em caso de modificação do cenário da pandemia do coronavírus, a decisão será reavaliada.

“Aproveitamos para reiterar as recomendações para que sigam as instruções do Ministério da Saúde, procurando evitar aglomerações e mantendo os cuidados com higiene pessoal. Idosos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência renal ou doença respiratória crônica são as pessoas que correm maior risco e devem ter cuidado redobrado. Responsabilidade e conscientização são armas fundamentais para lutarmos contra o vírus” disse a nota.