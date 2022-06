Seeduc assume a administração do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 17:01 horas

Professores e responsáveis temem que mudança na matriz curricular possa prejudicar os alunos

Volta Redonda- Desde a última quinta-feira, dia 26, o Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, que funciona no Ciep 403 – Maria de Lurdes Giovanetti, no Açude, está sendo administrado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc).

De acordo com informações dos professores da instituição, na quinta-feira, 26, foi assinado um documento entre o Secretário Estadual de Defesa Civil e o secretário Estadual de Educação, passando o colégio Militar dos Bombeiros para a administração da Seeduc.

Segundo o professor Leonardo Valente, a Seeduc não conversou com ninguém da escola a respeito desta mudança, simplesmente fizeram esta alteração. Com a mudança, os bombeiros irão continuar no colégio, mas a administração voltou a ser da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a mesma Seeduc, lembrou o professor, que em 2018 fechou a escola e o governador determinou que abrisse, e agora assumiu a escola novamente.

– Eles estão alegando que dessa forma resolve o problema da merenda escolar, e nós professores até achamos que possa ser uma saída possível. O problema é que com a assinatura deste documento, a secretaria de estado de educação quer que a escola migre imediatamente para o sistema dela. E a matriz curricular que está em vigor na rede é totalmente diferente da matriz curricular do colégio militar. E eles querem fazer a troca agora com o ano em andamento, o que com certeza vai prejudicar os alunos – lamentou.

O professor Valente explica que a matriz curricular significa o número de aulas que cada componente curricular tem, como por exemplo, o número de aulas de matemática, português, entre outras disciplinas.

“Para ter uma ideia, com esta mudança na matriz curricular, as disciplinas de matemática e português reduzem de 8 aulas para 4. Não vai ter mais a disciplina de artes. Filosofia e sociologia passam a ter uma aula cada e não duas como era antes dessa mudança. Então é uma perda gigante e eles querem fazer isso imediatamente e com o ano em andamento. Na escola tem disciplina de redação e com a mudança ela deixa de existir, só que os alunos já fizeram prova de redação. Já outras disciplinas que não existiam passam a existir. A nossa luta é que a matriz curricular da escola seja mantida até o fim do ano”, ressaltou o professor.

A professora Rozane Alves também lamentou esta mudança e sugeriu que a Seeduc discuta com a escola sobre a matriz adequada para os alunos. De acordo com a professora, as coisas estão vindo de cima para baixo sem que os professores e a direção da escola sejam ouvidos. Os pais não são ouvidos e os alunos também não são ouvidos.

De acordo com um professor que preferiu não se identificar, a Seeduc impôs uma matriz e fizerem esta mudança sem consultar ninguém. E os professores não puderam falar nada.

“Nós queremos sentar-se à mesa com as pessoas que estão mexendo com isso para que elaboremos em conjunto a matriz curricular mais adequada para esta escola, e que não seja a mesma do estado, que é muito ruim e vai prejudicar os alunos. Nós simplesmente não somos ouvidos”, reclamou.

Escola modelo do Corpo de Bombeiros

Segundo o professor Valente, com a mudança na administração da escola, ela passou a se chamar de ‘Escola modelo do Corpo de Bombeiros’.

O professor Valente lamentou a mudança e disse que alguns pais se mudaram de outras cidades para Volta Redonda, só para o filho estudar no colégio Militar dos Bombeiros. “Nós temos alunos de Piraí, Arrozal e de outras cidades da região que optaram por estudar aqui devido ao ensino ser diferenciado”, disse.

Na opinião dos professores Leonardo Valente e Rozane Alves, a Seeduc simplesmente ignorou o pedido da direção da diretoria geral de instrução do Corpo de Bombeiros, para manter a matriz curricular e o processo de avaliação que está em vigor e que a escola já tinha montado. “Eles simplesmente passaram por cima e ignoraram informando que ou a escola assina o convênio ou não terão mais merenda, deixando nós professores e o Corpo de Bombeiros sem opção”, lamentou.

*O Diário do Vale entrou em contato com a Seeduc, mas não obteve nenhuma resposta.