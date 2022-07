Segmentos da rede de proteção dos direitos da criança e adolescente passam por capacitação em VR

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 16:47 horas

Curso teve início na quarta-feira, dia 27, e segue até 1º de agosto

Volta Redonda- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Volta Redonda está promovendo um curso de capacitação para os segmentos da rede de proteção dos direitos da criança e adolescente de Volta Redonda. O curso “Qualificação das intervenções do Conselho Tutelar e Técnicos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”, que teve início nessa quarta-feira (27), segue até o dia 1º de agosto. As aulas estão sendo ministradas no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), das 8h às 17h.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Volta Redonda, Denise Alves de Carvalho, o curso é destinado aos Conselheiros Tutelares I e II, e a rede do sistema de Garantia de Direitos (SMA, SME, SMAC, SMEL, CMDCA, GMVR, FBG, Equipe Técnica do Ministério Público, Entidades da Sociedade Civil (Casa da Criança, APAE, APADEFI), entre outros.

“O CMDCA está priorizando capacitar os Conselhos Tutelares, em parceria com a rede socioassistencial, para que juntos possamos buscar propostas para a construção de uma política pública que assegure a eficácia, proteção, promoção e a defesa das crianças e adolescentes de Volta Redonda”, disse Denise Alves.

O curso de qualificação está sendo ministrado pelo professor do Departamento de Serviço Social da PUC (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), psicólogo e doutor em Serviço Social, Antônio Carlos de Oliveira.

“Estou aqui em Volta Redonda ministrando um curso de qualificação para os conselheiros tutelares do município, no sentido de trabalhar as metodologias e as formas de atendimento de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Como o Conselho Tutelar é muito estratégico nesse encaminhamento, no conhecimento dos casos, optamos por convidar todos os segmentos da rede de proteção e responsabilização dos direitos da criança e adolescente”, explicou o professor.

Um dos principais assuntos abordados durante a capacitação é como os Conselheiros Tutelares conseguem garantir os direitos das crianças e adolescentes.

“Como os Conselhos Tutelares não fazem o atendimento direto, encaminhando os casos para a rede de serviços especializados, reunimos todo sistema de garantia para as crianças e adolescentes para que a integração entre eles e os conselheiros se dê de forma mais efetiva. Chamamos de referência e contrarreferência, que é como alguém encaminha o caso e como é que o outro responde sobre isso”, disse o professor.

O conselheiro tutelar, do CT I, Bruno Nicolau, destacou que esse curso vai contribuir para a atuação do órgão. “Através dessa capacitação vamos aprimorar nossas condutas e práticas dentro do Conselho Tutelar e fora dele, estreitando os vínculos nas intervenções do Conselho Tutelar e todo a rede que trabalha com Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Volta Redonda”, falou.

A representante do Conselho Tutelar II, Angélica Gabriene, ressaltou a importância de participar das capacitações. “Eventos como esse é de suma importância, pois o sistema de garantia precisa caminhar junto com o conselho tutelar. Essas capacitações fortalecem a rede para melhor atender nossas crianças e adolescentes”, disse a conselheira.