Segunda detonação de rocha na Serra das Araras foi adiada para a próxima terça-feira (18)

Ainda em junho estão previstas outras duas detonações de rochas que deverão ocorrer na última semana do mês – nos dias 24/06, segunda-feira, e dia 27/06, quinta-feira. Para todas as atividades, a pista de subida da Serra das Araras, sentido São Paulo, será interditada das 11h30 às 13h30. Os fechamentos ocorrerão no km 226,100. Não haverá fechamento da pista de descida nas próximas detonações.

A alteração acontece para uma melhor análise técnica e do volume do material rochoso que será detonado pela concessionária. O volume rochoso que será desmontado nesse evento será de aproximadamente 1.000m³.