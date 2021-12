Segunda edição do Domingo de Natal em Barra Mansa terá serviços do Projeto Social + Presente, do Governo do Estado

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 18:43 horas

Parceria entre município e estado permitirá a emissão de diversos documentos, como CPF, RG e certidão de nascimento. Serviços serão gratuitos.

Barra Mansa – O Domingo de Natal, promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, terá em sua segunda edição no próximo dia 12, ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Através do projeto Social + Presente os moradores terão acesso a serviços como emissão de certidões de casamento, nascimento e óbito, RG e CPF e informações sobre pecúlio e vagas de emprego para o público apenado. Também serão ofertados atendimento jurídico, psicossocial, de assistência social e orientações sobre o direito de crianças, adolescentes e idosos. Todo atendimento é gratuito.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, J.Chagas, disse que a iniciativa é fruto de parceria com o Governo do Estado. “Estamos avançando e levando cidadania àqueles moradores da cidade que, por algum motivo, não têm documentos. Com isto, possibilitamos também a inclusão, já que para se inscrever nos programas sociais do Governo Federal é necessária a apresentação de documentos pessoais”, destacou, ressaltando que o mutirão ocorrerá na Avenida Joaquim Leite, entre 10 e 14 horas.

O Social + Presente é uma iniciativa do Governo do Rio para levar mais dignidade às pessoas. Segundo o secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, em três meses, a iniciativa já atendeu mais de três mil pessoas na capital, Região Metropolitana e Interior, sempre agindo nas regiões mais vulneráveis do estado. “A população do Rio de Janeiro não tem tempo a perder e o governo Cláudio Castro não vai deixar ninguém para trás neste momento de recuperação econômica”, disse.

O evento também conta com a atuação da Fundação Leão XIII, Fundação Santa Cabrini e Fundação para Infância e Adolescência (FIA/RJ), além do Detran.RJ.