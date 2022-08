Segunda Edição do Festival Poemúsica acontece em Volta Redonda e Conservatória

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 17:23 horas

Região- Pelo segundo ano consecutivo, o festival Poemúsica vai ser realizado em Conservatória e em Volta Redonda, com apresentações de música e poesia.

O Festival Poemúsuca, como antecipa o nome, é um pequeno festival de música e de poesia brasileiras, que acontece pelo segundo ano consecutivo na região do Médio Paraíba fluminense, mais precisamente em Conservatória e em Volta Redonda. O festival tem curadoria da jornalista e produtora cultural Flávia Souza Lima (natural de Volta Redonda) e é realizado pela Planetário Produções Culturais. O evento que vai acontecer no período de agosto a outubro de 2022 (Presencial) e Dezembro (On Line) é realizado com o incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2.

Nesta sua 2ª Edição, o Festival Poemúsica contempla dois patrimônios imateriais do país, o samba e o forró, ambos de fundamental importância para a identidade musical do país no Séc. XX, assim como a música erudita, também presente; já no campo das letras, o foco principal são os poetas tropicalistas. Composto por oito atrações – dois shows musicais (complementados por duas conversas com as artistas), um recital de música erudita, duas performances poéticas – que serão gravadas para registro simples em áudio e vídeo e posteriormente disponibilizadas gratuitamente no YouTube, no canal da Planetário Produções. O detalhamento da programação segue abaixo.

MÚSICA – Esse pequeno festival de música brasileira tem como viés um olhar sobre a fundamental produção musical do Século XX, especialmente o forró e o samba contemporâneos. Quem puxa o cordão é JULIA VARGAS, artista fluminense, uma das principais vozes da nova geração que, para o festival, elege o forró como uma das influências em sua música, apresentando a riqueza do ritmo através de compositores como LUIZ GONZAGA, Anastácia, Dominguinhos.

A atração seguinte é ALICE PASSOS, jovem cantora que se acompanha ao violão em show voltado para o samba, com repertório dedicado à obra de PAULO CESAR PINHEIRO, reconhecidamente dos essenciais poetas da canção (e parceiros, dentre tantos outros, como Baden Powell, Dori Caymmi, Francis Hime, João Nogueira).

POESIA – As duas performances poéticas trazem os jornalistas PATRICIA PALUMBO e CHRISTOVAM DE CHEVALIER apresentando, respectivamente, a obra dos baianos TOM ZÉ e WALY SALOMÃO, integrantes da cena tropicalista, em evento que traz a voz e do violão da cantora e compositora MONIQUE KESSOUS, e tem participação em vídeo do convidado especial desta edição, ZÉ RENATO. Também será apresentado um recital com dois quartetos formados por músicos de Volta Redonda, o QUARTETO DE CORDAS e o QUARTETO DE CLARINETAS, interpretando compositores como Jobim, Villa Lobos e Guerra Peixe.

A Programação de agosto e setembro é focada na música. Em outubro, além da música, o Festival conta com eventos presenciais de Poesia e em dezembro, o evento será disponibilizado no YouTube no Canal da Planetário Produções http://bit.ly/PoemusicaFestival.

FESTIVAL POEMÚSICA – 2ª Edição

Curadoria: Flávia Souza Lima

Realização: Planetário Produções Culturais

Participantes do Projeto: Julia Vargas, Alice Passos, Patricia Palumbo, Monique Kessous, Christovam de Chevalier, Zé Renato, Quarteto de Cordas de Volta Redonda e Quarteto de Clarinetas de Volta Redonda

Locais: Teatro Sonora (Conservatória) e Laboratório Espaço Cultural (Volta Redonda) – eventos presenciais Período: agosto a outubro de 2022 (Presencial) e Dezembro (On Line).

Assessoria de Imprensa: Xan Braz

Serviço:

FESTIVAL POEMÚSICA – 2ª Edição

Eventos presenciais – MÚSICA

Local: Teatro Sonora, Conservatória/RJ

Rua Dr. Luiz de Almeida Pinto, 46 – Conservatória, Valença/RJ Informações: (21) 98134 1910

Ingressos na hora do evento: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Dia 27 de agosto (sábado)

13:00: Conversa com Julia Vargas – Canto contemporâneo e trajetória artística (grátis)

21:30: “O gosto do amor – O forró de Julia Vargas” – com Julia Vargas (voz e zabumba) e Marcela Coelho (acordeom)

Dia 03 de setembro (sábado)

18:00: Conversa com Alice Passos – Paulo César Pinheiro, o poeta da canção (grátis) 21:00: “Alice Passos canta Paulinho da Viola” – com Alice Passos (voz e violão)