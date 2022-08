Segunda edição do ‘Sabadão de Compras’ é sucesso em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de agosto de 2022, 12:03 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou neste sábado, 13, das 9h às 19h, o segundo ‘Sabadão de Compras – Edição Especial dos Dias dos Pais’. O evento aconteceu nas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro. A primeira etapa aconteceu no dia 08 de agosto, no bairro Vila Nova. A ação teve como intuito promover as vendas no comércio pela data.

Durante todo o dia, na Praça da Matriz, foi organizada a feira de artesanato. Já na Praça da Liberdade, rolou food trucks, shows, brinquedos para as crianças e tendas de doações de filhotinhos de cachorros.

A dona de casa, Nilza Corrêa, estava animada com as compras com a filha e neta. “Aproveitei esse sábado para escolher o presente do meu marido que é pai e avô, além de ajudar a comprar o presente para o querido genro. Tem uma coisa mais bonita do que a outra, foi difícil decidir”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, falou sobre o sucesso do evento. “Fizemos o Sabadão de forma diferente, onde não atrapalhamos o trânsito e concentramos as ações nas praças. Onde foi possível observar o fluxo de pessoas e com elas a quantidade de sacolas. Isso nos demonstra que atingimos o objetivo, aumentando as vendas no comércio local”, comentou Bruno.

O prefeito Rodrigo Drable, que esteve no evento, falou sobre a realização do evento. “O comércio de Barra Mansa é o melhor da região, é o que tem maior variedade nas lojas e vendedores simpáticos. Por isso é justo que façamos em eventos importantes como este, sendo o Dia dos Pais, uma recepção mais calorosa para o nosso povo”.