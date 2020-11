Segunda etapa da vacinação contra febre aftosa acontece em Pinheiral

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:29 horas

Pinheiral– A segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa está sendo realizada em Pinheiral até o dia 30 de novembro, gratuitamente, mediante agendamento através do número: (24) 99987-8927. A vacinação abrange bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses e será realizada por técnicos da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SMADR), que percorrem as propriedades e promovem a imunização dos rebanhos.

A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. Vale ressaltar que a primeira etapa da campanha foi realizada entre os meses de maio e junho, vacinando mais de 2.000 animais.

Patrícia de Queiroz Ribeiro Mattos, médica veterinária da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, comentou sobre a importância da imunização nos animais de grande porte.

– A vacinação contra febre aftosa é muito importante, principalmente neste momento em que o MAPA lançou um plano estratégico que pretende reconhecer o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação. Para isso, é de extrema importância que os produtores vacinem seus rebanhos, ação que pode ser realizada através da prefeitura ou por conta própria. Sendo que na segunda opção, os produtores deverão nos entregar a declaração de comprovação de vacinação e atualização do cadastro até dia 30 de novembro – explicou.