Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 16:03 horas

Nesta etapa prioridade são idosos a partir dos 60 anos e professores

Barra Mansa – Começa na próxima terça-feira (11), em Barra Mansa, a segunda fase da vacinação contra a gripe (Influenza). Nesta etapa, que vai até 08 de junho, a imunização será voltada para idosos a partir de 60 anos e professores das redes pública e particular de ensino, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Para receber a dose do imunizante basta se encaminhar a unidade de saúde do bairro, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17 horas, e apresentar o cartão de vacinação. Não existem contra indicações formais, apenas pessoas que apresentam reações alérgicas aos componentes da vacina ou a dose anterior. A recomendação para quem estiver gripado é aguardar a melhora do quadro de saúde para evitar a sobreposição de sintomas.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, neste momento é importante priorizar a administração da vacina contra a COVID-19, mesmo para as pessoas contempladas no grupo prioritário da Influenza. A Norma Técnica do Ministério da Saúde ressalta que o intervalo mínimo entre as imunizações deve ser de 14 dias entre as vacinas.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, reafirmou que a vacinação contra a Influenza tem a finalidade de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e suas consequências sobre os serviços de saúde. “Estamos vivendo um momento de extrema atenção e cuidado com a saúde e a vacinação contra a gripe é uma dessas medidas. A meta é preservar a vida e a saúde dos cidadãos e evitar uma sobrecarga no sistema de saúde”.

A primeira etapa da campanha começou dia 15 de abril tendo como prioridade a vacinação em crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (mães que tiveram filho até 45 dias após o parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde.

A última etapa da campanha, a ser realizada entre 9 de junho e 9 de julho, contemplará pessoas com comorbidades (hipertensão, diabetes, asma, entre outras) ou deficiências permanentes, assim como caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, membros das forças de segurança e do Exército, além de funcionários do sistema prisional. A população privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas também serão imunizados nesta fase.

A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% dos cidadãos que compõem os públicos prioritários, ou seja, 65.966 pessoas de um total de 73.295.