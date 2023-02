Segunda fase do décimo festival de teatro do Grupo Estudarte começa neste sábado - Diário do Vale

Segunda fase do décimo festival de teatro do Grupo Estudarte começa neste sábado

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 08:12 horas

O ‘X Festival de teatro do Estudarte’ terá sua segunda fase trazendo todos os espetáculos atualmente trabalhados pela trupe, nos dias 11 e 12 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Teatro Gacemss 2. Serão oito espetáculos de curta e média duração, divididos em duas noites de evento, totalizando dezenove atores em um evento com entrada gratuita.

Embora já tenham feito projetos como ‘Quase lá!’ e a primeira temporada do ‘ReVolta com poesia’ dentro do espaço em 2019, esta é a primeira edição do festival do grupo Cênico Estudarte a estar na casa, um fato direto após a instalação das oficinas e atores do grupo serem transferidas para o Gacemss, em 2022.

Com textos que se alternam entre comédias e dramas, o grupo fez a primeira fase do evento em dezembro, com ensaio aberto de quatro dos espetáculos no Centro Cultural da Fundação CSN e, agora, os espetáculos prontos entram no palco do Gacemss 2, com muita expectativa.

-O Gacemss se tornou nossa casa de trabalho principal a partir de todas as nossas franquias migrarem para dentro dele. Amamos e cuidamos do espaço com carinho e é com carinho que somos sempre recebidos lá – derrete-se Rodrigo Hallvys, diretor geral do Estudarte e da RH Soluções Artísticas, empresa responsável pelo evento.

Com dois textos do ator e dramaturgo Albinno Oliveira Grecco, e seis de Rodrigo Hallvys, o evento será composto por quatro espetáculos inéditos e outros quatro já famosos na trajetória do Estudarte, incluindo a premiada e famosa comédia ‘Mulheres desesperadas’.

INGRESSOS

Os tíquetes para entrada poderão ser sacados entre os dias 7 e 10 de fevereiro, no Premium Café (anexo ao Gacemss 1). Cada pessoa poderá retirar duas unidades para cada data do evento, gratuitamente, apenas deixando nome e telefone de contato na lista da retirada.

-Como temos cerca de vinte integrantes e, ainda, um público que nos acompanha, é justo que parte dos ingressos seja direcionado a cada setor, incluindo nossos investidores, que estarão sorteando voucher de desconto de seus produtos ao fim de cada noite – explica Hallvys.

HORÁRIO DE ENTRADA

Para evitar atrasos, o evento terá a portaria aberta às 18h30min, e a porta do teatro será aberta quinze minutos depois, permanecendo-se assim até 19h15min.

-Após a tolerância de 15 minutos não haverá mais possiblidade de entrada no teatro. Uma coisa importante na vida é organização e administração de tempo, para evitar atrasos. E já tivemos muitas vezes por questão de público atrasando para a sessão. Estamos recondicionando tal questão em respeito aos que se organizam para chegar na hora marcada – detalha Rodrigo, completando que isso faz parte de levar o público a compreender a seriedade do trabalho de todos e quaisquer eventos artísticos.

Veja na ficha técnica quem estará em cartaz em cada dia do festiva.

FICHA TÉCNICA

11 de fevereiro – Sábado

.Maracujás na gaveta – América Possidente, Grace Lugon e Manoelita Silveira.

.Versos Ferinos 2 – Gabi Cantto.

.Degrau a degrau – Bianca Amelio e Letícia Xavier.

.Fora da caixa – Maycon Lendel e Ramon Amorim.

12 de fevereiro – Domingo

.Sentimentos partidos – Anderson Magnus, Iaci Anitelli, Júlia Werly, Raíssa Lira e Roni Souza.

.Papo de muié – Estela Vieira e Livian Helena.

.Árvore genealógica – Pedro Domiciano e Ramon Amorim.

.Mulheres desesperadas – América Possidente, Ana Azula, Carol Pratti e Filipe Xagas.

Direção geral: Rodrigo Hallvys

Assistente de direção: Maycon Lendel

Dramaturgia: Albinno Oliveira Grecco e Rodrigo Hallvys

Assessoria de imprensa: Cenário Mídia

Produção Executiva: Filipe Xagas, Gabi Cantto, Ramon Amorim e Rodrigo Hallvys

Fotografia: Maycon Lendel