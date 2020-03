Segunda morte por Covid-19 é confirmada no Estado; vítima é de Niterói

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 13:06 horas

Estado do Rio- A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a segunda morte pelo novo coronavírus (Covid-19). A vítima é um idoso, de 69 anos, morador de Niterói, região Metropolitana do Rio.

O idoso era diabético e hipertenso e apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia, no último dia 11 de março. Ele teve contato com caso confirmado que viajou para o exterior. O material para análise deu entrada no Lacen (Laboratório Central Noel Nutels) na quarta e foi confirmado no início da tarde desta quinta-feira (19).