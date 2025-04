Segunda semana do Rock in Cover começa nesta terça em Ipiabas

Barra do Piraí – A segunda etapa do Rock in Cover 2024 começa nesta terça-feira (22), véspera de feriado, e promete agitar o distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, com mais uma sequência de shows que homenageiam grandes nomes do rock mundial. A noite será embalada por apresentações cover das bandas Foo Fighters, Pearl Jam e Linkin Park, dando início ao segundo fim de semana de festival.

O evento continua nos dias 25 e 26 de abril, sexta-feira e sábado, com um line-up que reúne sucessos nacionais e internacionais. Na sexta, o público poderá curtir covers de Tears for Fears, Nando Reis, Engenheiros do Hawaii, Capital Inicial e até Elvis Presley. O encerramento, no sábado (26), será com as homenagens a Oasis, Guns N’ Roses, Iron Maiden e a apresentação da banda Rock in Cover, formada por músicos locais.

A entrada para a pista é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e o camarote segue com ingressos à venda, oferecendo open bar e open fast food. Os portões abrem sempre às 20h, na Rua Milton Teixeira, em Ipiabas.

Nesta 11ª edição, o Rock in Cover celebra mais de uma década de história com uma edição temática de Halloween, espaços instagramáveis e a “Sala da Escuridão”, que promete surpreender o público. O mascote do evento estará presente para interagir com os fãs, e o DJ Márcio Careca, da Rádio Cidade, garante a animação nos intervalos dos shows.

Criado por Sérgio Nóbrega, o Rock in Cover é considerado o maior festival de bandas cover do Brasil e já foi elogiado por público e crítica especializada.

“A cada edição o público aumenta, assim como a estrutura e a qualidade. E seguimos com um dado que nos orgulha muito: nunca tivemos incidentes”, destaca o idealizador.

A primeira parte do festival aconteceu nos dias 18, 19, 20 e 21, com tributos a nomes como Avril Lavigne, Queen, Coldplay, Lady Gaga, Legião Urbana e muitos outros.