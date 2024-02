Segunda unidade do Creas de Volta Redonda será no Retiro

Volta Redonda – Volta Redonda terá em breve a segunda unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. O anúncio foi feito pelo prefeito Antonio Francisco Neto na última semana, durante uma reunião no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, sobre o atendimento intersetorial da população em situação de rua. A nova unidade, que vai se somar à já existente no Aterrado, será instalada em março no bairro Retiro e atende a um pedido do promotor de justiça Leonardo Kataoka, da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público de Volta Redonda.

“Entendemos que o pedido do promotor vai ao encontro do nosso objetivo, desde que assumimos o governo, em 2021, de atender à população com a maior gama possível de serviços, e ampliando a nossa capacidade de atendimento. Ter uma segunda unidade, agora no Retiro, será muito importante para os moradores da região”, salientou Neto.

Ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), o Creas é responsável pela oferta do Paefi (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), que oferece apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em decorrência de – entre outras questões – violência física, psicológica e negligência; violência sexual (abuso e/ou exploração sexual); afastamento do convívio familiar; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; vivência de trabalho infantil. É por meio do Creas que a Smas oferece, ainda, o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto, como Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).

“Agradecemos ao prefeito Neto por essa novidade. O atendimento realizado pelo Creas alcança diversos problemas enfrentados pelas famílias e indivíduos, seja orientando ou apoiando em situações tão difíceis, além do acompanhamento que realizamos”, pontuou a secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte.

O deputado estadual, Munir Neto, que esteve à frente da pasta da assistência social de Volta Redonda por 14 anos, destacou a rede de apoio que o município oferece. “Essa nova unidade do Creas contribuirá para ampliação dos serviços às famílias em situação de vulnerabilidade no município”, comentou Munir.

Ações pela população em situação de rua

Além do anúncio do novo Creas, a reunião realizada na prefeitura tratou da questão da campanha que o governo municipal vai fazer a partir de março sobre a população em situação de rua, que contará com outdoor e distribuição de panfletos para promover a conscientização da população em geral. Também serão ampliadas as abordagens sociais e a parceria com o Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial ao usuário de Álcool e Outras Drogas), assim como com o programa Consultório na Rua.

Outro assunto discutido foi o retorno do projeto Integrare, ação intersetorial realizada pela Smas, Caps AD e Consultório na Rua na Praça Sávio Gama (onde fica o Palácio 17 de Julho) e em outros pontos do município, que atendeu a 54 usuários desde sua retomada, conseguindo inserir no mercado de trabalho, entre janeiro e fevereiro, um total de 25 pessoas em situação de rua. Para março, com a realização da campanha, a meta é chegar a 50 pessoas inseridas no mercado de trabalho por meio da iniciativa.

A prestação de contas destacou, ainda, a ampliação do Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), que disponibiliza passagens de ônibus para outros destinos, de acordo com a necessidade dos migrantes e das pessoas atendidas, seja por baldeação ou diretamente ao destino desejado.

Participaram da reunião, além do prefeito, representantes das secretarias municipais de Assistência Social (Smas), de Saúde (SMS) e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), do Consultório na Rua, Caps AD, além do promotor Leonardo Kataoka. Uma nova reunião para relatar o retorno das iniciativas já foi marcada para 15 de março.

Fotos: Cris Oliveira.

Secom/PMVR