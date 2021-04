Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 18:01 horas

Volta Redonda – O segundo drive-thru de vacinação contra a Covid-19 imunizou pessoas com 64 anos completos ou mais, nesta terça-feira (27), na Ilha São João, em Volta Redonda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 1.300 primeiras doses da vacina AstraZeneca (Oxford) foram aplicadas no drive, de 8h às 16h. Além disso, o município abriu também nesta terça a vacinação para moradores da cidade acima de 18 anos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou deficiência intelectual.

Vacinação desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 28, a vacinação continua para a faixa etária de 64 anos para àquelas pessoas que não possuem carro e não puderam ser vacinadas no drive-thru. A aplicação da primeira dose acontece de 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), exceto nos polos de atendimento à Covid dos bairros: 249, São João, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia.

No ato da vacinação as pessoas com 64 anos ou mais devem apresentar um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. Já os moradores da cidade acima de 18 anos que tenham Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou com deficiência intelectual devem apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência, além de documento comprovando sua situação clínica.

Segundo drive-thru

O início da vacinação, que estava marcado para às 8h30, foi adiantando para às 07h30 em decorrência da fila de espera. Uma das profissionais do setor da Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda, Rilene Simone Moreira Firmiano, comentou que após o início da vacinação toda a organização fluiu dentro do esperado, com uma média de menos de 15 minutos de espera.

Quem esteve no drive-thru aprovou a organização e rapidez na vacinação. Maurício Xavier, de 64 anos, destacou que a organização foi perfeita. “Tudo fluiu bem e muito rápido, aprovado o sistema de vacinação drive-thru”, disse.

Rosana Granato que também estava sendo vacinada elogiou a tranquilidade na vacinação. – Vacinação muito rápida e tranquila. A vacina me deixa muito esperançosa nesse momento – comentou.

Universitários voluntários

Alguns universitários dos cursos de enfermagem e odontologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) doaram seu tempo como voluntários e ajudaram na checagem de documentos e na aplicação da vacina no drive-thru. A aluna do 5º ano de enfermagem, Amanda Solar Martins dos Reis, de 24 anos, comentou que o sentimento é de gratidão em poder ajudar na vacinação contra a Covid-19.

– É a primeira vez que estou ajudando como voluntária no drive-thru, mas já me voluntariei na UBSF Conforto. Poder ajudar as pessoas nesse momento é importantíssimo. Ver os idosos saindo daqui com esperança em dias melhores é gratificante – disse.

A professora de enfermagem do UniFOA, Clarissa Ferreira Pontual de Oliveira, mencionou a importância da prática dos ensinamentos em sala de aula. “Para nosso curso de graduação em enfermagem é extremamente importante a integração ensino e serviço, tendo a possibilidade de associar teoria e prática para o aluno vivenciar a realidade na atividade em saúde pública. Extremamente importante para a formação dos acadêmicos”, finalizou.

Segunda dose AstraZeneca (Oxford)

As segundas doses de vacina AstraZeneca (Oxford) estão disponíveis para os vacinados com a primeira dose até 03/02/2021, a aplicação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, exceto nos polos de atendimento à Covid dos bairros: 249, São João, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia. Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação Covid-19 e um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Segunda dose CoronaVac

A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac para idosos de 74 anos ocorreu normalmente na terça-feira (27) nos dois pontos da vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o estoque da vacina está acabando. As doses restantes serão destinadas nesta quarta-feira, dia 28, para os idosos acamados que estão com a segunda dose em atraso. A vacinação acontece em domicílio.

A Secretaria Municipal de Saúde reafirma que não há risco de perda dos efeitos da primeira dose. Tão logo novas remessas de CoronaVac cheguem a Volta Redonda, todo seu estoque será disponibilizado para completar as segundas doses. A previsão do Instituto Butantan que produz a vacina e do Ministério da Saúde, responsável pela distribuição, é de que os municípios recebam novos estoques da CoronaVac a partir de maio.