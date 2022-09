Segundo palco da Exapicor terá 17 shows regionais

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 19:30 horas

Resende – A 53ª Exapicor 2022 terá um cronograma de atividades durante todo o dia, iniciando no dia 28 de setembro e seguindo até 9 de outubro. Como já é de conhecimento de grande parte da população, a festa dispõe de dois palcos, sendo o Principal e o Resende. O primeiro é destinado aos artistas principais e o segundo é disponibilizado aos talentos regionais.

Por isso, a Prefeitura de Resende selecionou alguns dos diversos nomes da região para compor uma programação especial para o Palco Resende nos dias 28, 29 e 30 de setembro, retornando no dia 7 e seguindo até 9 de outubro.

– As apresentações são uma oportunidade de dar visibilidade aos artistas regionais, que se apresentam antes e após os shows principais. Os shows iniciam entre 21h30 e 22h30 e seguem madrugada adentro. Preparamos tudo com muito carinho para que a população da região aproveite da melhor maneira possível – disse o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

O primeiro fim de semana de festa terá no Palco Principal Léo e Raphael, Wesley Safadão e Zé Neto e Cristiano nos dias 28, 29 e 30 de setembro, respectivamente. A segunda etapa da festa acontece entre os dias 06 e 09 de outubro, com apresentação de Kemuel Worship, Belo, Marcelo Falcão e Os Barões da Pisadinha.

Confira o cronograma completo do Palco Resende

Quarta-feira (28/09)

22h30 – Rapha e Vini

2h – Zé Vithor e Cuiabá

Quinta-feira (29/09)

16h – Programação infantil

20h30 – Project Jem

21h30 – Digs MC

22h30 – Os Clandestinos

2h – Xoxote

Sexta-feira (30/09)

22h30 – Lançamento Duda Paiva

2h – Marcio Henrique e Gabriel

Sexta-feira (07/10)

21h – PC Alves

22h30 – Kadu Silva e Paulo Toró

2h – Em uma só voz: Vinicin, Pedrão e Pedro Jr.

Sábado (08/10)

18h – Programação Infantil

21h – Banda Ordinária convida Erik Fabiano

22h30 – On The Route

2h – Projeto Rock na Veia com Sr. Gouveia e convidados (Raphael Garrido, Beto Olliveira, Silas Ponce e Erick Fabiano)

Domingo (09/10)

18h – Programação Infantil

21h30 – Os Brabos do Forró

22h30 – Yolanda e Rafaella

2h – Nosso Lema