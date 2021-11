Segundo suspeito de matar dentista em Volta Redonda se entrega à polícia

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 17:36 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse que o segundo suspeito de assassinar a golpes de tesoura, o dentista Marco Aurélio Zanoto, de 28 anos, um jovem de 19 anos, se apresentou nesta quinta-feira, dia 11, na delegacia da cidade. O crime foi na quarta-feira, dia 10, no apartamento da vítima no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O primeiro suspeito de participação no crime, um homem de 31 anos, foi preso no dia anterior.

Ele foi localizado pelos policiais civis, no Edifício Redondo, no bairro Aterrado, também em Volta Redonda. O delegado disse que Marco era homossexual assumido e que os três tiveram relações sexuais, e tiveram um desentendimento por causa de dinheiro.

– Os três discutiram por causa de dinheiro. O carro do dentista, um Honda Civic, foi encontrado no mesmo dia na Rua 209, também no Conforto. A ação de abandonar o veículo foi filmada pelas câmeras de um estabelecimento comercial. A partir dessas imagens os policiais civis iniciaram as diligências que culminaram com a prisão do primeiro suspeito do homicídio, praticado com requintes de crueldade – explicou Edézio.