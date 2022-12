Segurança Presente apreende drogas avaliadas em R$ 15 mil em BP - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 17:00 horas

Um suspeito foi preso com 910 pedras de crack, 317 trouxinhas de maconha e 109 pinos de cocaína

Barra do Piraí – Agentes do Programa Segurança Presente de Barra do Piraí, com o apoio do 10ªBPM (Batalhão de Polícia Militar), prenderam na manhã desta terça-feira (13), um homem por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam 109 pinos de cocaína, 317 trouxinhas de maconha e 910 pedras de crack, na Rua Doutor Clodoveu no centro do município. A droga foi avaliada no valor de R$ 15.790,00.

A equipe recebeu informações de um pedestre de que um homem estaria com as drogas na mochila e estaria levando para o bairro Santo Antônio. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e jogou a mochila com as drogas em um buraco na rua, mas acabou preso. Ele foi conduzido para a 88°DP e tinha duas anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.