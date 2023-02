Segurança Presente prende chinês suspeito de roubo em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 17:06 horas

Agentes precisaram de ajuda de intérprete para se comunicar com o suspeito

Volta Redonda – Uma equipe da operação “Segurança Presente” prendeu um homem chinês de 64 anos, por suspeita de roubo na manhã deste domingo (12). O suspeito foi encontrado na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, após a vítima informar os agentes de que seu celular foi roubado e descrever o homem.

Segundo os policiais, com a descrição do suspeito, os agentes conseguiram localizar e levar o homem até a vítima, que o reconheceu. O celular roubado foi recuperado e o suspeito levado para a 93ª DP. Com ele foi apreendido uma faca, notas de yuan (moeda utilizada na China) e R$ 310.

Os agentes entraram em contato com a Polícia Federal para encontrar alguém que pudesse se comunicar com o suspeito e assim conseguir seu depoimento, mas a PF informou que ninguém que estava de plantão falava a língua dele. Os policiais também tentaram contato com o Consulado Chinês no Brasil, mas não receberam resposta.

Por fim, a polícia conseguiu localizar, em um estabelecimento comercial, uma mulher capaz de se comunicar com o suspeito. Ela concordou em ser a intérprete e foi junto dos policiais para a delegacia. Após ser ouvido, o suspeito foi autuado por roubo, permanecendo preso na 93ª DP.