Segurança Pública: 28º Batalhão da PM homenageia autoridades

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 19:16 horas

Sul Fluminense – O 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou nesta quinta-feira (20) homenagens a diversas autoridades da região pelo auxílio e atuação junto das forças de segurança. A homenagem foi realizada pelo comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Renato Assis, e pelo comandante do 28º BPM, coronel Ronaldo Martins, em evento que aconteceu na sede do batalhão em Volta Redonda, no bairro Voldac.

Entre as figuras homenageadas estavam os prefeitos de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, Antonio Francisco Neto, Rodrigo Drable, Ednardo Barbosa e José Osmar de Almeida; o presidente da Câmara de Barra Mansa, Paulo Sandro, entre outros. A cerimônia também agraciou os policiais militares que mais se destacaram no desempenho de suas funções operacionais e administrativas no primeiro trimestre de 2023.

O prefeito Rodrigo Drable comentou sobre sua homenagem e agradeceu aos policiais pelos serviços prestados ao município de Barra Mansa.

– Eu tive a honra de receber esse reconhecimento do 28º Batalhão pelo ato em fevereiro no qual eu enfrentei um cachorro para ajudar uma pessoa. penso que essa homenagem é mais do que eu mereço, por ser algo que qualquer cidadão poderia fazer, por humanismo, mas fico lisonjeado. Meu respeito a Polícia Militar do Rio de Janeiro – disse Drable, que recebeu o diploma ‘Amigo do Batalhão’.

Outro homenageado, o prefeito Neto também agradeceu ao apoio das forças de segurança.

– Nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar, o Risp (Região Integrada de Segurança Pública) o 28º Batalhão são grandes parceiros de Volta Redonda. Eu duvido que tenha algum município que possua um parceiro tão bom como temos aqui em Volta Redonda – afirmou Neto.

O coronel Ronaldo Martins comentou que fazer uma homenagem aos melhores profissionais de sua corporação é muito difícil, já que muitos merecem tal distinção. Ele fez questão de agradecer a todos os policiais do 28º Batalhão pelo trabalho realizado nos primeiros três meses de 2023.

– O Batalhão tem trabalhado arduamente e os números operacionais são muito bons, assim como os números de redução criminal. As dificuldades existem, mas a Polícia Militar está se adaptando a mais uma inovação na nossa área, que é o uso das câmeras corporais, que vão oferecer mais segurança às nossas atuações. Conforme o prefeito Rodrigo Drable falou, nosso trabalho envolve arriscar a própria vida todo dia. Quero novamente repactuar meu compromisso com a área do 28º Batalhão e todos os moradores da região. Nossa equipe está à disposição de todos – enfatizou o coronel Martins.