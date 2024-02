Segurança Pública de Angra reforça patrulhamento no Aterro do Carmo

Angra dos Reis – A Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis intensificou o patrulhamento ostensivo em toda área e no entorno do estacionamento do Aterro do Carmo. A ação coordenada pelas forças policiais acontece em resposta as denúncias de roubos, furtos e depredação de veículos no local, e já resultou na identificação e flagrante de infratores. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia.

– A presença ostensiva das forças policiais em locais estratégicos tem como objetivo dissuadir potenciais infratores e garantir a tranquilidade da população local e dos turistas que visitam nossa cidade. Além disso, medidas de prevenção, como a instalação de câmeras de vigilância e a promoção de campanhas de conscientização, estão sendo adotadas para auxiliar no combate a esse tipo de crime – reforçou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Além do impacto direto na segurança dos cidadãos, a iniciativa também visa proteger não só os moradores, mas também os turistas que frequentam Angra dos Reis. Por ser um estacionamento próximo ao Cais de Santa Luzia, a maioria deixa seus veículos estacionados no local.

– Recebemos denúncias de pessoas que ficam no estacionamento pedindo dinheiro e em caso de recusa, eles chegam ao ponto de ameaçar e até mesmo quebrar o veículo da pessoa. O patrulhamento no local será constante para impedir que esse tipo de situação continue acontecendo na nossa cidade – explicou Douglas Barbosa.

A população pode ajudar através de denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) (24) 3365- 3254 e pelo 153 na Secretaria de Segurança Pública.