Seis pássaros mantidos em cativeiro são resgatados em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 10:38 horas

Volta Redonda – Seis pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro neste sábado (18) no município de Volta Redonda, após policiais militares da 2ª UPAm terem ido averiguar denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre guarda de animais silvestres.

Munidos com as informações, a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, esteve na Avenida Beira Rio, onde realizaram fiscalização no imóvel denunciado. Na garagem da residência, havia seis gaiolas contendo dois curiós, um coleiro, um trinca ferro, um pixanxão e outro pássaro preto, todos sem anilhas de identificação. Nesse momento, após o responsável informar que não possuía nenhuma documentação pertinente para mantê-los em cativeiro, os policiais militares deram ciência de crime ambiental com base no artigo 29 da lei 9605/98 e procederam à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.