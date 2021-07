Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 09:25 horas

Suspeitos foram encaminhados para 166ª DP

Angra dos Reis – Seis pessoas foram presas e 107 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar, no sábado (10), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. A ação aconteceu após denúncias de tráfico encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), dando conta que na localidade conhecida como “Predinhos”, havia venda de drogas ilícitas a mando de um suposto traficante.

Segundo o Disque Denúncia, cinco dos presos buscavam os entorpecentes em uma moita, para supostos usuários de drogas que ”compravam e aguardavam” em uma avenida próxima aos prédios. Um sexto homem foi preso por haver contra ele, segundo PMs do 33º Batalhão, um mandado de prisão em aberto.

A PM também relatou que todo material apreendido possuía uma etiqueta com as inscrições de uma facção criminosa. Diante dos fatos, todo material apreendido foi encaminhado, juntamente com os suspeitos, à 166ª DP para registro da ocorrência.

A população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando de forma anônima, qualquer atividade criminosa em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante. Ajude o Disque Denúncia e a polícia militar a transformarem Angra dos Reis uma cidade mais segura.